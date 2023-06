Coś zabiło ptaki. Specjaliści apelują o ostrożność

Ewa Rutkowska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie, podkreśliła, że z powodu warunków pogodowych oraz trudności w dojściu do ptaków niezbędna jest pomoc służb. Jeśli będzie to możliwe, mewy zostaną przekazane do badania w kierunku grypy ptaków. "Nie mamy zidentyfikowanego czynnika powodującego masową śmiertelność tych ptaków, więc zachowanie ostrożności jest jak najbardziej wskazane. Warto unikać kontaktu z tym miejscem" - dodała na koniec Rutkowska.