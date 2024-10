Ciężarna spadła z 9. piętra. Tragedia w Leeds

Kobieta odwiedzała swojego ojca. Według bliskich wychyliła się przez okno, by zapalić papierosa i wówczas doszło do tragedii.

Wokół tragedii pojawiło się dużo znaków zapytania, czy nie było to samobójstwo. Rodzina zmarłej twierdzi jednak, że był to nieszczęśliwy wypadek. Przekonują, że Emma nie miała powodu, by targnąć się na swoje życie.