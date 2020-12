Cięcia budżetowe. Kancelarie Sejmu i Senatu uboższe o miliony złotych

Kancelaria Sejmu informuje, że wynagrodzenie roczne – tak zwaną trzynastkę – za rok ubiegły, wypłaciła w I kwartale tego roku. O premiach i nagrodach w grudniu nie uzyskaliśmy wyczerpującej odpowiedzi. Biuro prasowe Kancelaria Senatu odpowiedziało za to, że nie dysponuje w tym momencie informacją o planowanych wypłatach świadczeń dodatkowych.

Senat oszczędził na czarterze samolotu dla VIP-ów

Przez pandemię wizytowano mniej delegacji zagranicznych, rzadziej organizowano konferencje. Kancelaria Senatu mniej wydała też na przesyłki pocztowe senatorów i usługi tłumaczy. Dało to kolejną kwotę 646 tysięcy złotych. Wszystkie te oszczędności decyzją premiera muszą wrócić z budżetu Kancelarii Senatu do budżetu państwa.

Z nagród zrezygnowano w ministerstwie klimatu, NIK i MON

Cześć instytucji wprost zastosowała się do wytycznych ministra finansów, rezygnując z wypłat nagród na konie roku. ”Wszystkie decyzje zostały podpisane i przekazane do Ministerstwa Finansów. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska w tym roku, zgodnie z wytycznymi, nie są wypłacane nagrody” – w odpowiedzi na nasze pytania informuje biuro prasowe Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ten resort musiał oddać do budżetu 26 milionów.