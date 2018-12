Ciało pod wiaduktem w Żukowie. Nie wiadomo, kim jest mężczyzna

Pod wiaduktem kolejowym na ulicy Parkowej w Żukowie znaleziono ciało mężczyzny. Policja szuka świadków tragedii. Próbuje też ustalić tożsamość ofiary.



Jak informuje Radio Gdańsk, zgłoszenie o tragedii policja dostała we wtorek po południu. - Mężczyzna ma obrażenia głowy i twarzy. Nic nie wskazuje na to, aby do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie - poinformował Radio Gdańsk prokurator rejonowy w Kartuzach Marek Kopczyński.