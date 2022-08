Chaos w samolocie. Pilot zasłabł

Oświadczenie Jet2

Linie lotnicze wydały oświadczenie w tej sprawie. "Lot LS1239 z Birmingham do Antalyi został przekierowany na lotnisko w Salonikach jako środek zapobiegawczy we wtorek (23 sierpnia) z powodu złego samopoczucia jednego z pilotów. Załoga zastępcza poleciała do Salonik, abyśmy tego samego wieczoru mogli pozyskać klientów w drodze do Antalyi. Poinformowaliśmy o tym naszych klientów tak szybko, jak to było możliwe, a nasze zespoły bardzo ciężko pracowały, aby się wszystkimi zaopiekować. Chcielibyśmy przeprosić wszystkich dotkniętych tym nieprzewidzianym opóźnieniem" - czytamy.