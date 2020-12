Boże Narodzenie 2020. Do szopy, hej pasterze - oto piękna polska kolęda [TEKST]

Boże Narodzenie 2020. Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy przy świątecznych stołach śpiewamy kolędy. Jedną z nich jest "Do szopy, hej pasterze". Oto jej tekst.

Do szopy, hej pasterze - tekst kolędy

Kolędy w polskich domach śpiewane są na wiele sposobów. Zarówno a capella, jak i z podkładem muzycznym. Popularne są specjalne aranżacje muzycznych gwiazd dostępne na płytach czy w telewizji. Tradycja śpiewania kolęd przy świątecznym stole sięga wielu wieków wstecz. Nie inaczej będzie podczas Bożego Narodzenia 2020.

Do szopy, hej pasterze,

Do Szopy, bo tam cud!

Syn Boży w żłobie leży,

by zbawić ludzki ród.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.

Padnijmy na kolana,

to Dziecię to nasz Bóg,

Witajmy swego Pana;

wdzięczności złóżmy dług.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu. O Boże niepojęty, kto

pojmie miłość Twą?

Na sianie wśród bydlęty,

masz tron i służbę swą.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.

Jezuniu mój najsłodszy,

Tobie oddaję się.

O skarbie mój najdroższy,

racz wziąć na własność mnie.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.

Boże Narodzenie 2020 - tradycja

Boże Narodzenie tradycyjnie obchodzimy 25 i 26 grudnia. W tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane.