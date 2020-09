Andrzej Duda obiecał. Program oczko wodne plus ma haczyk. Część osób bez dotacji

Andrzej Duda i Michał Kurtyka ogłosili na konferencji prasowej, że zwrot wydatków będzie obejmować zakupy dokonane po 1 czerwca 2020 r. Taka zapowiedź do dziś znajduje się na rządowej stronie . Wywołało to boom na usługi związane z budową przydomowych instalacji do gromadzenia deszczówki.

Aby uzyskać dotację, należy kupić zbiornik o pojemności co najmniej 2000 litrów. Ten ważny szczegół doprowadził do tego, że część osób, nie dostanie dotacji, bo ich instalacje nie spełniają kryterium wielkości.

- Na podstawie powierzchni dachu mojego domu fachowiec policzył, że do gromadzenia wody właściwy będzie zbiornik 1000-litrowy. Podczas deszczu zapełnia się do trzech czwartych pojemności. Wszystko działa elegancko, podlewam ogród deszczówką , oszczędzając wodę z wodociągów. Niestety nie mogę liczyć na obiecany zwrot części kosztów - skarży się Joanna z Olsztyna. - Większy zbiornik nie zmieści się przy domu, chyba że zrujnuję sobie ogród tworzony od 20 lat - dodaje.

Posłanka interweniuje. Oczko wodne plus nie dla każdego

Na zmianę zasad udzielania dotacji nalega posłanka Magdalena Sroka (przedstawicielka ugrupowania Porozumienie, klub parlamentarny PiS). W interpelacji do ministra klimatu zwraca uwagę, że zawężone kryteria naboru wniosków to poważna wada programu "Moja Woda".

Andrzej Duda: "oczko wodne przy każdym domu"

Przypomnijmy, jak prezydent Andrzej Duda zachęcał do budowy oczek wodnych i domowych instalacji do gromadzenia deszczówki. - Politykę małej retencji musimy zacząć prowadzić od własnego domu i ogródka. (...) Chciałbym, żeby przy każdym domu takie oczko wodne było. Nie tylko domu jednorodzinnym, ale także domach wielorodzinnych, żeby jak najwięcej tych małych zbiorników wodnych powstawało - mówił prezydent.

Program "Moja Woda" ma wesprzeć powstanie ok. 20 tys. zbiorników wodnych. Mają one zatrzymywać deszczówkę, która będzie potem używana do podlewania ogródków. To ma odciążyć sieć wodociągową i pozwolić na wykorzystanie wody z natury.