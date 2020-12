Aleksiej Nawalny otruty. Siergiej Ławrow: zabawna lektura

Połączone redakcje CNN i Bellingcat ustaliły, że Kreml dwukrotnie próbował otruć rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Dopiero po kilku dniach do ustaleń mediów odniósł się przedstawiciel rosyjskiego rządu. - To zabawna lektura (...), jesteśmy przyzwyczajeni do oskarżeń kierowanych w stronę Rosji ze strony Zachodu - powiedział w środę Siergiej Ławrow.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas wizyty w Chorwacji (w tle prezydent Zoran Milanovic) (MFA Russia)