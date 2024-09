Siedem ofiar powodzi w Polsce. Oficjalne dane

O jednej z ofiar mówił w niedzielę burmistrz Lądka Zdrój. - W jednym z mieszkań, po siłowym sforsowaniu drzwi policjanci natrafili na ciało ok. 70-letniej kobiety. W lokalu była woda, ale na razie nie możemy się wypowiedzieć co do przyczyn zgonu -potwierdził tę informację podkom. Przemysław Ratajczyk.