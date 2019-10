5 czynników które wpływają na wysokość składki OC pojazdu

Ubezpieczenie OC jest obwiązkową polisą, którą musi nabyć każdy właściciel pojazdu. Jego wysokość jest uzależniona od wielu czynników – dowiedz się, co wpływa na składkę OC i na co należy zwrócić uwagę zanim zdecydujesz się na ofertę konkretnego ubezpieczyciela!

Ceny OC to temat kontrowersyjny, wywołujący duże poruszenie wśród wszystkich właścicieli pojazdu. Nie ma w tym nic dziwnego – co roku kierowcy muszą wykupić ubezpieczenie. Jego brak skutkuje poważnymi konsekwencjami finansowymi... a jego wykupienie często wiąże się ze sporym wydatkiem. Zdarza się także, że kierowcy porównują między sobą koszt wykupienia polisy i zauważają, że stawki znacznie od siebie odbiegają. Jest przynajmniej 5 czynników, które wpływają na finalną wysokość składki OC.

Im dłuższy staż za kierownicą, tym niższa stawka OC. Ta zasada obowiązuje w niemal każdym przypadku. W przypadku większości ubezpieczycieli z najwyższymi kosztami ubezpieczeń komunikacyjnych muszą liczyć się osoby poniżej 25 roku życia. Osobom, które posiadają prawo jazdy od kilkunastu lat przysługują zazwyczaj znaczące zniżki, m.in za bezkolizyjną jazdę czy kolejne przedłużenie polisy w konkretnej firmie ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele zakładają także, że młode osoby są bardziej skore do brawurowej jazdy, a co za tym idzie – mogą częściej być sprawcami kolizji.

To, w jakim mieście zarejestrowane i użytkowane jest auto ma znaczny wpływ na stawkę OC. Nietrudno się domyślić, że w Warszawie czy Krakowie jest o wiele większe ryzyko kolizji niż w mniejszej miejscowości czy poruszając się tylko po trasie. Jazda po mieście, w którym często zdarzają się zatory komunikacyjne wymaga od kierowcy większej czujności, dlatego ubezpieczyciele żądają wyższych wpłat kapitału.

Właściciele pojazdów dużej mocy silnika, według statystyk, pokonują więcej kilometrów rocznie (średnio). Większa pojemność silnika jest równoznaczna z większą mocą pojazdu, a co za tym idzie – większą prędkością. Niestety, nierozważne prowadzenie samochodu i zbyt szybka jazda to nadal najpowszechniejsze przyczyny wypadków drogowych. W związku z tym, od posiadacza samochodu, który stwarza potencjalnie większe zagrożenie na drodze, wymaga się wyższej składki OC.

Jeżeli stroisz przed decyzją, jaki samochód wybrać, by był nie tylko komfortowy, ale i jego całościowe utrzymanie nie wiązało się ze zbyt wysokimi kosztami – poszukaj informacji na forach o realnym zużyciu paliwa (w trasie i podczas jazdy po mieście).

Na wysokość stawki ubezpieczenia ma wpływ także to, którego ubezpieczyciela wybierzesz. Różnice między kwotami w konkretnych firmach ubezpieczeniowych mogą wynosić od kilkudziesięciu, do nawet kilkuset złotych! Nie oznacza to jednak, że najtańsze ubezpieczenie będzie tym najlepszym