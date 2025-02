38% Polaków świętuje walentynki inaczej - nie tylko z partnerem, ale także z bliskimi i samym sobą

Jeszcze do niedawna walentynki kojarzyły się głównie z romantycznymi randkami i miłosnymi wyznaniami. Dziś coraz więcej Polaków obchodzi ten dzień inaczej - jako święto bliskości w szerokim znaczeniu. Zamiast skupiać się wyłącznie na partnerach, 14 lutego celebrują chwile i doceniają relacje z przyjaciółmi, rodziną, a nawet sami ze sobą. Jak pokazuje tegoroczne badanie [1] VeloBanku, już 38 proc. Polaków traktuje ten dzień jako okazję do docenienia każdej formy miłości - nie tylko tej romantycznej. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o 5 pkt proc. Wtedy taką postawę deklarowało 33 proc. badanych.

Materiał sponsorowany przez PAP MediaRoom

Polacy coraz częściej odchodzą od tradycyjnego sposobu świętowania walentynek. Zamiast spędzać ten dzień wyłącznie z drugą połówką, celebrują go także z przyjaciółmi, rodziną lub samymi sobą. VeloBank, który tegoroczne walentynki promuje hasłem VeloLove: doceniaj relacje i celebruj chwile, po raz drugi sprawdził, jak zmienia się podejście do święta miłości. Wyniki badania mówią same za siebie - rok temu 33 proc. Polaków obchodziło walentynki inaczej niż w parze, a w tym roku odsetek ten wzrósł do 38 proc. Ten wzrost o 5 punktów procentowych pokazuje, że miłość ma dla nas coraz szerszy wymiar, wykraczający poza romantyczne relacje.

14 lutego, czyli czas dla nas, rodziny lub znajomych

Niemal co czwarty ankietowany w badaniu VeloBanku uznaje walentynki za święto, w którym warto poświęcić uwagę samemu sobie. Taki sposób obchodzenia dnia zakochanych częściej wybiorą kobiety (26 proc.) niż mężczyźni (20 proc.). Z dziećmi, rodzicami lub rodzeństwem 14 lutego spędzi 7 proc. osób. Walentynki z dzieckiem chętniej wybiorą panie niż panowie (5 proc. vs. 2 proc.), zaś z rodzicami, chętniej panowie niż panie (3 proc. vs. 1 proc. panie). Nawet 8 proc. badanych zdecyduje się na celebrację dnia zakochanych w gronie przyjaciół, znajomych i innych, ważnych dla nich osób.

"Wzrost o 5 punktów procentowych rok do roku pokazuje, że rośnie grono osób, które wierzą, że 14 lutego to nie tylko czas dla zakochanych, ale święto doceniania bliskich i samego siebie. Tym samym maleje liczba tych, którzy tego dnia czują się zagubieni. My w VeloBanku bardzo w tę koncepcję wierzymy, dlatego obchodzimy walentynki z hasłem VeloLove: doceniaj relacje, celebruj chwile. Tak robią Polacy, a my od początku istnienia VeloBanku wspieramy życie na własnych zasadach. Dziś już niemal 40 procent osób deklaruje, że walentynki spędzi inaczej niż w parze, a my kibicujemy wszystkim, którzy kochają i doceniają - nie tylko partnera, ale także rodzinę, przyjaciół, życie, a przede wszystkim siebie" - wskazuje Katarzyna Meissner, dyrektor zarządzająca obszarem komunikacji i marketingu w VeloBanku.

Bliskość celebrujemy smakując i oglądając

Przez żołądek do serca, to powiedzenie nie traci na aktualności. Nawet 17 proc. z nas będzie świętowało walentynki w towarzystwie doskonałej kuchni. 11 proc. ankietowanych wybierze restaurację, tak samo chętnie kobiety, jak i mężczyźni (po 11 proc.). Zaś 6 proc. zdecyduje się zjeść obiad z bliskimi (6 proc. kobiet vs. 4 proc. mężczyzn). Drugim najbardziej popularnym pomysłem na dzień zakochanych jest spędzenie czasu na oglądaniu filmu, zrobi tak 16 proc. badanych z czego 12 proc. zrobi to w domu, a 4 proc. wybierze się do kina.

Pośród innych pomysłów na walentynki w badaniu VeloBanku najczęściej wskazywano m.in. spacer (3 proc.), czytanie książki (2 proc.), czy wyjście na imprezę lub długą kąpiel (po 1 proc.). Niezależnie od tego, jaki sposób spędzenia święta zakochanych wybieramy, aż 34 proc. ankietowanych mówi o tym czasie, jako o miłym dniu spędzanym z bliską osobą.

VeloBank S.A. © materiały partnera

"Polacy coraz śmielej redefiniują walentynki, a my jako bank wdrażamy działania 360 pokazując, że tego dnia doceniamy wszystkich, czyli pracowników, naszych partnerów i oczywiście klientów. Z okazji walentynek oferujemy kolejną odsłonę Lokaty Walentynkowej z oprocentowaniem 5 proc. w skali roku na 3 miesiące, do 20 tys. zł. A dbającym o zdrowie, swoje i bliskich, przypominamy o Pakiecie Medycznym. Dodatkowo, podjęliśmy współpracę z Empikiem. Oprócz tego, że znajdą Państwo specjalnie przez nas dobraną półkę wyjątkowych lektur, to nasi klienci dostaną dostęp do Empik Go Standard na 30 dni. Daje to możliwość skorzystania z 3 dowolnych tytułów audiobooków lub ebooków z pełnego katalogu Empik Go oraz nieograniczony dostęp do podcastów i ASMR. Natomiast pracownicy zostaną zaproszeni do serii konkursów, zachęcamy ich też do wręczania sobie elektronicznych kartek, na których mogą docenić siebie nawzajem" - podkreśla Katarzyna Meissner, dyrektor zarządzająca Obszarem Komunikacji i Marketingu w VeloBanku.

Dostęp do Empik Go otrzymują wszyscy klienci VeloBanku, którzy wyrażą zgody marketingowe, mają aktywną bankowość mobilną i włączone notyfikacje PUSH.

Więcej o ofercie VeloBanku dowiesz się ze strony: https://www.velobank.pl/.

Noty prawne:

Pakiet Medyczny: do Pakietu Medycznego możesz przystąpić bez programu VeloKorzyści w standardowej ofercie VeloBanku, ale możesz też obniżyć ten koszt przystępując do VeloKorzyści. Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość składki uzależnione są wówczas od wybranego wariantu ubezpieczenia i osiągniętego poziomu w programie VeloKorzyści. Przed zakupem ubezpieczenia koniecznie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia - w dokumencie znajdziesz szczegółowy zakres ochrony, ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. OWU oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie velobank.pl lub w naszych placówkach. Ubezpieczycielem jest AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12. VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie pełni rolę Ubezpieczającego.

Lokata Walentynkowa: Lokata na 3 miesiące dostępna od 7.02.2025 r. do 20.02.2025 r. wyłącznie w bankowości mobilnej. Oprocentowanie 5% w skali roku dla kwoty od 1 tys. zł do 20 tys. zł. Można posiadać tylko 1 aktywną Lokatę Walentynkową z tej oferty. Oprocentowanie jest stałe. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. Termin wpłaty środków na lokatę wynosi 7 dni od daty złożenia wniosku. Szczegóły oferty, w tym zasady założenia lokaty odnawialnej i nieodnawialnej zamieściliśmy w Tabeli Oprocentowania Lokat Terminowych. Jeżeli klient ma lokatę odnawialną, po upływie okresu umownego oprocentowanie lokaty będzie zgodne z Tabelą Oprocentowania Lokat Terminowych. Więcej informacji, opłaty i prowizje dostępne na velobank.pl i w naszych placówkach.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na velobank.pl/słownik. Produkty oferuje VeloBank S.A.

Źródła:

[1] Metodologia: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1171 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 17 - 20 stycznia 2025. Metoda: CAWI.

Źródło informacji: VeloBank S.A.

Materiał sponsorowany przez PAP MediaRoom