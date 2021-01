2,5 tys. zł za brak testu. Nowe obostrzenia dla podróżujących do Wielkiej Brytanii

Nowe zasady dotyczące podróżowania do Wielkiej Brytanii wejdą w życie w przyszłym tygodniu. Restrykcje dotyczyć będą podróżujących samolotami, pociągami i statkami. Test na koronawirusa powinien zostać wykonany najpóźniej 72 h przed rozpoczęciem podróży.

Co, jeśli podróżujący nie okaże negatywnego wyniku testu? Grozić mu będzie nałożenie grzywny w wysokości 500 funtów, czyli ok. 2,5 tys. zł. Posiadanie wyniku testu nie zwalnia jednak z obowiązkowej izolacji dla podróżujących z tych krajów, które nie znajdują się na liście bezpiecznych. Nie uprawnia także do rezygnacji z przestrzegania ograniczeń w przemieszczaniu się, wprowadzonych w ramach lockdownu.