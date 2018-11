„100 książek na stulecie niepodległości”: „Solaris” Stanisława Lema zwycięża w plebiscycie Trójki

Książka "Solaris” Stanisława Lema zwyciężyła w plebiscycie radiowej Trójki "100 książek na stulecie niepodległości". Wyróżniono również m.in. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza.

"Solaris” Stanisława Lema książką "stulecia niepodległości"

"Zwycięstwo Lema mnie nie zaskakuje"

„To, oczywiście, nie jest żaden nowy kanon tylko zabawa dla słuchaczy. Przede wszystkim cieszy nas, że tak licznie wzięli oni udział w plebiscycie. Co jest tym cenniejsze, że żyjemy w czasach, gdy ponad 60 procent Polaków w ogóle nie czyta książek” – powiedział Mariusz Cieślik, zastępca dyrektora Programu 3 Polskiego Radia i pomysłodawca akcji, cytowany przez Polskie Radio. „Jeśli uznamy to za swoisty sondaż popularności, to zwycięstwo Lema mnie nie zaskakuje. To pisarz wciąż kochany przez czytelników. Ale już drugie miejsce "Innego świata" Herlinga-Grudzińskiego pokazuje, że nasi słuchacze rozumieją wagę tego świadectwa. Podobnie jak rangę dorobku Gombrowicza, Schulza czy Herberta” – dodał Cieślik.