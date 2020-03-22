WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Przejdź na Koronawirus mapa Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze koronawirus + 3 epidemiaszpital zakaźnykoronawirus w Polsce Mateusz Grabarczyk 14 min. temu Коронавірус у Польщі. Інфекційні лікарні в окремих воєводствах [СПИСОК] Щораз скоріше росте кількість заражених осіб на коронавірус у Польщі. Ними займаються 7 інфекційних лікарень і 19 однойменних лікарень, які пристосовані до лікування пацієнтів хворих на КОВІД-19. Публікуємо їх список: Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Коронавірус у Польщі. Інфекційні лікарні в окремих воєводствах [СПИСОК] (East News) У кожному воєводстві є хоча б одна інфекційна лікарня. Найбільше – 9 (без однойменних) у Малопольському і Мазовецькому воєводствах. Найменше – 1

в Любуському воєводстві. Міністерство здоров'я створило, крім цього, однойменні інфекційні лікарні. Вони займаються розпізнанням і лікуванням на хворобу КОНВІД-19, яку викликує коронавірус. Мазовецьке воєводство

• Остроленка, Мазовецька спеціалізована лікарня ім. д-ра Юзева Псарського, алея Яна Павла ІІ, 120А

(Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józef Psarskiego, al. Jana Pawła II 120A)

• Радом, Радомська спеціалізована лікарня ім. Титуса Халубінського, вул. Тохтермана, 1

(Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1)

• Сєдльці, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я,

вул. Старовейська, 15

(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Starowiejska 15)

• Козениці, Госпрозрахунковий державний комплекс закладів охорони здоров'я,

ал. В. Сікорського, 10

(Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Al. W. Sikorskiego 10)

• Цеханув, Спеціалізована воєводська лікарня, вул. Великопольських повстанців, 2

(Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2)

• Варшава, Воєводська інфекційна лікарня, вул. Вольська, 37

(Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37)

• Варшава, Військовий медичний інститут, вуд. Шасерів, 128

(Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128)

• Плоцьк, Воєводська з'єднана лікарня, вул. Медична, 19

(Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19)

• Варшава - Охота, Університетський клінічний центр Варшавського медичного університету - Дитяча клінічна лікарня ім. Юзефа-Полікарпа Брудзінського

у Варшаві, клінічний відділ обсерваційно-ізоляційний та педіатрії, вул. Жвірки

і Віґури, 63А

(Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno - Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A) Нижньосилезьке воєводство

• Валбжих, Спеціалізована лікарня ім. д-ра Альфреда Соколовського, вул. Баторія, 4

(Specjalistyczny szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Batorego 4)

• Вроцлав - Середмістя, Університетська клінічна лікарня ім. Яна Мікулича-Радецького, клінічний інфекційний відділ, вул. Титуса Халубінського, 2-2а, (дитячий відділ) Клініка педіатрії та інфекційних хвороб, вул. Титуса Халубінського, 2-2а

(Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a (Oddział dziecięcy) Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, ul. Chałubińskiego 2-2A) Куявсько-поморське воєводство

• Бидґощ, Воєводська обсерваційно-інфекційна лікарня ім. Тадеуша Бровича,

вул. св. Флоріана, 12

(Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12)

• Торунь, Воєводська об'єднана лікарня ім. Л. Ридиґера, вул. Красінського, 4/4а (Toruń, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Krasińskiego 4/4a)

• Свецє, Недержавний заклад охорони здоров'я ТОВ «Нова лікарня», під керуванням ТОВ «Нова лікарня», вул. Польського війська, 126

(NZOZ „Nowy Szpital Sp. o.o. Prowadzony przez Nowy Szpital Sp. Z o.o.,

ul. Wojska Polskiego 126) Люблінське воєводство

• Білгорай, ТОВ «Аріон лікарні», вул. Пояска, 5

(Arion Szpitale Sp. z o.o., ul. Pojaska 5)

• Люблін, Госпрозрахункова № 1, вул. Сташиця, 16

(Samodzielny Nr.1, ul. Staszica 16)

• Люблін, Госпрозрахункова воєводська лікарня ім. Яна Божого, вул. Мечислава Бернацького, 9

(Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Mieczysława Biernackiego 9)

• Холм, Госпрозрахункова воєводська спеціалізована лікарня, вул. Шпитальна 53б/павільйон Б.

(Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Szpitalna 53b/Paw.B)

• Луків, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, вул. д-ра Анджея Роґалінського, 3

(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3)

• Томашів-Люблинський, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, Ґрюндвальські алеї, 1

(Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. Grunwaldzkie 1)

• Біла-Підляська, Воєводська спеціалізована лікарня, вул. Теребельська, 57-65 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65)

Любуське воєводство

• Зелена Гора, ТОВ Університетська лікарня ім. Кароля Марцинковського

(Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o.) Вул. Зити, 26

(ul. Zyty 26) Лодзьке воєводство

• Радомсько, Повітова лікарня, вул. Ягайлівська, 36

(Szpital Powiatowy, ul. Jagiellońska 36)

• Белхатув, Воєводська лікарня ім. Яна Павла ІІ, вул. Чаплінецька, 123

(Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123)

• Томашів-Мазовецький, Томашовський центр здоров'я, вул. Яна Павла ІІ, 35 (Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35)

• Лодзь - Балути, Воєводська спеціалізована лікарня ім. Д-ра Вл. Беґанського, відділ інфекційних хвороб і травного тракту, Клініка інфекційних хвороб

і хвороб печінки Медичного університету, відділ інфекційних, тропічних

і паразитних хвороб у дорослих осіб, Клініка інфекційних хвороб і гепатології Медичного університету, відділ інфекційних, тропічних і паразитних хвороб

у дітей, Клініка інфекційних хвороб дітей у Лодзі, відділ обсерваційно-інфекційний і хвороб печінки, вул. (Князевича, 1/5)

(Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. dr. Wł. Biegańskiego, Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM

w Łodzi, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby, ul. Kniaziewicza 1/5 Малопольське воєводство

• Краків, Спеціалізована лікарня ім. Стефана Жеромського, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, квартал На Скарпі, 66

(Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, os. Na Skarpie 66)

• Краків, Спеціалізована лікарня ім. Яна Павла ІІ, відділ інфекційних хвороб дітей

і дитячої гепатології, вул. Прондницька, 80

(Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci

i Hepatologii Dziecięcej, ul. Prądnicka 80)

• Олькуш, ТОВ Нова лікарня, Вул. 1000-ліття, 13

(Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-Lecia 13)

• Мисьлениці, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я,

вул. Шпитальна, 2

(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 2)

• Тарнів, Спеціалізована лікарня ім. Е. Щеклика, вул. Шпитальна, 13

(Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13)

• Вельоґлови, Спеціалізована лікарня ім. Єнджея Снядецького в Новому Санчі, вул. Домброва, 1

(Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Dąbrowa 1)

• Мєхув, Лікарня св. Анни, вул. Шпитальна, 3

(Szpital Św. Anny, ul. Szpitalna 3)

• Домброва-Тарновська, Комплекс охорони здоров'я, вул. Шпитальна, 1

(Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1)

• Прошовиці, Госпрозрахункових державний комплекс охорони здоров'я

у Прошовицях, вул. Коперника, 13

(Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13) Опольське воєводство

• Ополе, ТОВ Воєводська лікарня в Ополю, вул. Косьного, 53

(Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53)

• Ниса, відділ обсерваційно-інфекційний, Комплекс охорони здоров'я, вул. Героїв Варшави, 23

(Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 23

Підкарпатське воєводство

• Ярослав, Центр медичної опіки, вул. 3 Травня, 70

(Centrum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70)

• Сянік, Госпрозрахунковий державний комплекс охорони здоров'я, вул. 800-ліття, 26

(Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26)

• Мєлець, Спеціалізована лікарня ім. Едмунда Бернадського, 22

(Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22)

• Ясло, Спеціалізована лікарня, вул. Львівська, 22

(Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22)

• Перемишль, Воєводська лікарня ім. св. Отця Піо, вул. Роґозінського, 30 (Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio, ul. Rogozińskiego 30)

• Дембиця, Комплекс охорони здоров'я, вул. Краківська, 91

(Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91) Підляське воєводство

• Авґустів, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я в Авґустові, вул. Шпитальна, 12

(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12)

• Більськ-Підляський, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я

в Більську-Підляському, вул. Клещеловського, 1

(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,

ul. Kleszczelowskiego 12)

• Гайнівка, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я в Гайнівці, вул. доц. Адама Довґірда, 9

(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. doc. Adama Dowgirda 9)

• Ґраєво, Загальна лікарня ім. д-ра Вітольда Ґінеля, вул. Конституції 3-го Травня, 34

(Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34)

• Сувалки, Воєводська лікарня ім. Людвіка Ридиґера, ул. Шпитальна, 60

(Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60)

• Білосток, Університетська клінічна лікарня ім. Л. Заменгофа, вул. Вашингтона, 17

(Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, ul. Waszyngtona 17)

• Білосток, Університетська клінічна лікарня, вул. Журавельна, 14

(Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Żurawia 14) Поморське воєводство

• Ґдиня, Університетський центр морської та тропічної медицини, вул. Січневого повстання, 9Б

(Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B)

• Ґданськ, Поморський центр інфекційних хвороб і туберкульозу, вул. Мар'яна Смолюховського, 18

(Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18) Силезьке воєводство

• Заверці, Повітова лікарня, вул. Медова, 14

(Szpital Powiatowy, ul. Miodowa 14)

• Битом, Спеціалізована лікарня № 1, ал. Легіонів, 49

(Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49)

• Хожув, Спеціалізована лікарня, вул. Об'єднання, 10

(Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10

• Ченстохова, Воєводська спеціалізована лікарня ім. Пресвятої Діви Марії,

вул. Польського Червоного Хреста, 7

(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7)

• Цешин, Комплекс закладів охорони здоров'я, вул. Бельська, 4

(Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Bielska 4) Свентокшиське воєводство

• Кельці, Воєводська з'єднана лікарня, вул. Радіова, 7, інфекційний дитячий відділ,

вул. Ґрюнвальдська, 45

(Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Radiowa 7, Oddział Zakaźny Dziecięcy,

ul. Grunwaldzka 45)

• Бусько-Здруй, Комплекс охорони здоров'я, вул. Героїв Варшави, 67

(Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 67)

• Кельці, Свентокшиський центр педіатрії, що діє при З'єднаній лікарні в Кельцях,

вул. Ґрюнвальдська, 25

(Świętokrzyskie Centrum Pediatrii działające przy Szpitalu Zespolonym w Kielcach,

ul. Grunwaldzka 25) Вармінсько-мазурське воєводство

• Ґіжицько, ТОВ «Ґіжицька лікарня», вул. Варшавська, 41

(„Szpital Giżycki” Sp. z o. o., ul. Warszawska 41)

• Піш, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, вул. Сенкевича, 2 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sienkiewicza 2)

• Ельблонґ, Міська лікарня св. Яна Павла, вул. Жеромського, 22

(Szpital miejski św. Jana Pawła, ul. Żeromskiego 22)

• Ольштин, Воєводська спеціалізована дитяча лікарня ім. проф. д-ра Станіслава Поповського, вул. Жовнірська, 18А

(Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18A) Великопольське воєводство

• Познань, Спеціалізований комплекс оздоровчої опіки над матір’ю та дитиною,

вул. Нововейського, 56/58

(Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem,

ul. Nowowiejskiego 56/58)

• Познань, Клінічна лікарня ім. Кароля Йошера Медичного університету

ім. Кароля Марцинковського, вул. Шпитальна 27/28

(Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33)

• Конін, Воєводська об'єднана лікарня ім. д-ра Романа Остшицького,

вул. Шпитальна, 45 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego,

ul. Szpitalna 45

• Каліш, Воєводська з'єднана лікарня ім. Людвіка Пежини, вул. Торунська, 7 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, ul. Toruńska 7)

Західнопоморське воєводство

• Валч, 107-ма військова лікарня з диспансером Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, вул. Колобжеська, 44

(107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kołobrzeska 44)

• Кошалін, Воєводська лікарня ім. Миколая Коперника, вул. Халубінського, 7 (Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. Chałubińskiego 7) Нижче поданий список однойменних інфекційних лікарень, станом на 20.03.2020: Нижньосилезьке воєводство

1) Вроцлав, Воєводська спеціалізована лікарня ім. Є. Ґромковського,

вул. Кошарова, 5

(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5) Куявсько-поморське воєводство

2) Ґрудзьондз, Реґіональна спеціалізована лікарня ім. д-ра Владислава Бєґанського, вул. Доктора Людвіка Ридиґера, 15/17

(Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17)

3) Болеславець, Комплекс охорони здоров'я в Болеславцю, вул. Єленогурська, 4 (Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4) Люблінське воєводство

4) Пулави, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, вул. Юзева Бема, 1

(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Józefa Bema 1) Любуське воєводство

5) Ґожув-Великопольський, Багатоспеціалізована воєводська лікарня в Ґожові-Великопольському, вул. Валчака, 42

(Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp, ul. Walczaka 42) Лодзьке воєводство

6) Зґеж, Воєводська спеціалізована лікарня ім. М. Сколодовської-Кюрі,

вул. Паженчевська, 35

(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Parzęczewska 35) Малопольське воєводство

7) Краків, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я - Університетська лікарня, вул. Мацея Якубовського, 2

(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki,

ul. Macieja Jakubowskiego 2) Мазовецьке воєводство

8) Варшава, Центральна клінічна лікарня Міністерства внутрішніх справ

і адміністрації, вул. Волоська, 137 (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,

ul. Wołoska 137) Опольське воєводство

9) Кендзєжин-Козьле, Госпрозрахунковий державний комплекс охорони здоров'я, вул. Доктора Юдима, 4 (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Doktora Judyma) Підкарпатське воєводство

10) Ланьцут, ТОВ Медичний центр в Ланьцуті, вул. Іґнаци Падеревського, 5 (Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Ignacego Paderewskiego 5) Підляське воєводство

11) Білосток, Госпрозрахунковий державний комплекс охорони здоров'я МВСіА ім. Марцина Зиндрама-Косцяловського, вул. Фабрична, 27

(Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Mariana Zyndrama - Kościałowskiego, ul. Fabryczna 27)

12) Ломжа, Воєводська лікарня ім. Кардинала Стефана Вишинського, ал. Маршала Юзева Пілсудського, 11

(Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11) Поморське воєводство

13) Ґданськ, 7-ма лікарня військово-морських сил з диспансером Госпрозрахункового державного закладу охорони здоров'я, вул. Полянки, 117

(7 Szpital Marynarki Wojennej z przychodnią SPZOZ, ul. Polanki 117) Силезьке воєводство

14) Тихи, Воєводська спеціалізована лікарня «Меґрез», вул. Едукації, 102 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez, ul. Edukacji 102)

15) Рацибуж, Районна лікарня ім. д-ра Юзефа Ростека, вул. Ґамовська 3

(Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka, ul. Gamowska 3) Свентокшиське воєводство

16) Стараховиці, Повітовий заклад охорони здоров'я, вул. Радомська, 70

(Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70) Вармінсько-мазурське воєводство

17) Оструда, АТ Лікарня в Оструді, вул. Владислава Ягайла, 1

(Szpital w Ostródzie S.A, ul. Władysława Jagiełły 1) Великопольське воєводство

18) Познань, Багатоспеціалізована міська лікарня ім. Юзефа Струся з опікунчо-лікувальним закладом. Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я

у Познані, вул. Швейцарська, 3

(Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą

w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3) Західнопоморське воєводство

19) Щецин, Госпрозрахункова з'єднана лікарня, вул. Арконська, 4

(Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4) Zobacz także: Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia opublikowało specjalny film Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share <!-- react-text: 366 -->WP <!-- /react-text --><!-- react-text: 367 -->wiadomości<!-- /react-text --> wiadomości Bądź z nami na bieżąco 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze



