Коронавірус у Польщі. Інфекційні лікарні в окремих воєводствах [СПИСОК]
У кожному воєводстві є хоча б одна інфекційна лікарня. Найбільше – 9 (без однойменних) у Малопольському і Мазовецькому воєводствах. Найменше – 1
в Любуському воєводстві. Міністерство здоров'я створило, крім цього, однойменні інфекційні лікарні. Вони займаються розпізнанням і лікуванням на хворобу КОНВІД-19, яку викликує коронавірус.
Мазовецьке воєводство
• Остроленка, Мазовецька спеціалізована лікарня ім. д-ра Юзева Псарського, алея Яна Павла ІІ, 120А
(Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józef Psarskiego, al. Jana Pawła II 120A)
• Радом, Радомська спеціалізована лікарня ім. Титуса Халубінського, вул. Тохтермана, 1
(Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1)
• Сєдльці, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я,
вул. Старовейська, 15
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Starowiejska 15)
• Козениці, Госпрозрахунковий державний комплекс закладів охорони здоров'я,
ал. В. Сікорського, 10
(Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Al. W. Sikorskiego 10)
• Цеханув, Спеціалізована воєводська лікарня, вул. Великопольських повстанців, 2
(Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2)
• Варшава, Воєводська інфекційна лікарня, вул. Вольська, 37
(Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37)
• Варшава, Військовий медичний інститут, вуд. Шасерів, 128
(Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128)
• Плоцьк, Воєводська з'єднана лікарня, вул. Медична, 19
(Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19)
• Варшава - Охота, Університетський клінічний центр Варшавського медичного університету - Дитяча клінічна лікарня ім. Юзефа-Полікарпа Брудзінського
у Варшаві, клінічний відділ обсерваційно-ізоляційний та педіатрії, вул. Жвірки
і Віґури, 63А
(Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno - Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A)
Нижньосилезьке воєводство
• Валбжих, Спеціалізована лікарня ім. д-ра Альфреда Соколовського, вул. Баторія, 4
(Specjalistyczny szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Batorego 4)
• Вроцлав - Середмістя, Університетська клінічна лікарня ім. Яна Мікулича-Радецького, клінічний інфекційний відділ, вул. Титуса Халубінського, 2-2а, (дитячий відділ) Клініка педіатрії та інфекційних хвороб, вул. Титуса Халубінського, 2-2а
(Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a (Oddział dziecięcy) Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, ul. Chałubińskiego 2-2A)
Куявсько-поморське воєводство
• Бидґощ, Воєводська обсерваційно-інфекційна лікарня ім. Тадеуша Бровича,
вул. св. Флоріана, 12
(Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12)
• Торунь, Воєводська об'єднана лікарня ім. Л. Ридиґера, вул. Красінського, 4/4а (Toruń, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Krasińskiego 4/4a)
• Свецє, Недержавний заклад охорони здоров'я ТОВ «Нова лікарня», під керуванням ТОВ «Нова лікарня», вул. Польського війська, 126
(NZOZ „Nowy Szpital Sp. o.o. Prowadzony przez Nowy Szpital Sp. Z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 126)
Люблінське воєводство
• Білгорай, ТОВ «Аріон лікарні», вул. Пояска, 5
(Arion Szpitale Sp. z o.o., ul. Pojaska 5)
• Люблін, Госпрозрахункова № 1, вул. Сташиця, 16
(Samodzielny Nr.1, ul. Staszica 16)
• Люблін, Госпрозрахункова воєводська лікарня ім. Яна Божого, вул. Мечислава Бернацького, 9
(Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Mieczysława Biernackiego 9)
• Холм, Госпрозрахункова воєводська спеціалізована лікарня, вул. Шпитальна 53б/павільйон Б.
(Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Szpitalna 53b/Paw.B)
• Луків, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, вул. д-ра Анджея Роґалінського, 3
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3)
• Томашів-Люблинський, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, Ґрюндвальські алеї, 1
(Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. Grunwaldzkie 1)
• Біла-Підляська, Воєводська спеціалізована лікарня, вул. Теребельська, 57-65 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65)
Любуське воєводство
• Зелена Гора, ТОВ Університетська лікарня ім. Кароля Марцинковського
(Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o.) Вул. Зити, 26
(ul. Zyty 26)
Лодзьке воєводство
• Радомсько, Повітова лікарня, вул. Ягайлівська, 36
(Szpital Powiatowy, ul. Jagiellońska 36)
• Белхатув, Воєводська лікарня ім. Яна Павла ІІ, вул. Чаплінецька, 123
(Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123)
• Томашів-Мазовецький, Томашовський центр здоров'я, вул. Яна Павла ІІ, 35 (Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35)
• Лодзь - Балути, Воєводська спеціалізована лікарня ім. Д-ра Вл. Беґанського, відділ інфекційних хвороб і травного тракту, Клініка інфекційних хвороб
і хвороб печінки Медичного університету, відділ інфекційних, тропічних
і паразитних хвороб у дорослих осіб, Клініка інфекційних хвороб і гепатології Медичного університету, відділ інфекційних, тропічних і паразитних хвороб
у дітей, Клініка інфекційних хвороб дітей у Лодзі, відділ обсерваційно-інфекційний і хвороб печінки, вул. (Князевича, 1/5)
(Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. dr. Wł. Biegańskiego, Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM
w Łodzi, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby, ul. Kniaziewicza 1/5
Малопольське воєводство
• Краків, Спеціалізована лікарня ім. Стефана Жеромського, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, квартал На Скарпі, 66
(Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, os. Na Skarpie 66)
• Краків, Спеціалізована лікарня ім. Яна Павла ІІ, відділ інфекційних хвороб дітей
і дитячої гепатології, вул. Прондницька, 80
(Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci
i Hepatologii Dziecięcej, ul. Prądnicka 80)
• Олькуш, ТОВ Нова лікарня, Вул. 1000-ліття, 13
(Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-Lecia 13)
• Мисьлениці, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я,
вул. Шпитальна, 2
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 2)
• Тарнів, Спеціалізована лікарня ім. Е. Щеклика, вул. Шпитальна, 13
(Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13)
• Вельоґлови, Спеціалізована лікарня ім. Єнджея Снядецького в Новому Санчі, вул. Домброва, 1
(Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Dąbrowa 1)
• Мєхув, Лікарня св. Анни, вул. Шпитальна, 3
(Szpital Św. Anny, ul. Szpitalna 3)
• Домброва-Тарновська, Комплекс охорони здоров'я, вул. Шпитальна, 1
(Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1)
• Прошовиці, Госпрозрахункових державний комплекс охорони здоров'я
у Прошовицях, вул. Коперника, 13
(Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13)
Опольське воєводство
• Ополе, ТОВ Воєводська лікарня в Ополю, вул. Косьного, 53
(Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53)
• Ниса, відділ обсерваційно-інфекційний, Комплекс охорони здоров'я, вул. Героїв Варшави, 23
(Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 23
Підкарпатське воєводство
• Ярослав, Центр медичної опіки, вул. 3 Травня, 70
(Centrum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70)
• Сянік, Госпрозрахунковий державний комплекс охорони здоров'я, вул. 800-ліття, 26
(Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26)
• Мєлець, Спеціалізована лікарня ім. Едмунда Бернадського, 22
(Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22)
• Ясло, Спеціалізована лікарня, вул. Львівська, 22
(Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22)
• Перемишль, Воєводська лікарня ім. св. Отця Піо, вул. Роґозінського, 30 (Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio, ul. Rogozińskiego 30)
• Дембиця, Комплекс охорони здоров'я, вул. Краківська, 91
(Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91)
Підляське воєводство
• Авґустів, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я в Авґустові, вул. Шпитальна, 12
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12)
• Більськ-Підляський, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я
в Більську-Підляському, вул. Клещеловського, 1
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
ul. Kleszczelowskiego 12)
• Гайнівка, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я в Гайнівці, вул. доц. Адама Довґірда, 9
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. doc. Adama Dowgirda 9)
• Ґраєво, Загальна лікарня ім. д-ра Вітольда Ґінеля, вул. Конституції 3-го Травня, 34
(Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34)
• Сувалки, Воєводська лікарня ім. Людвіка Ридиґера, ул. Шпитальна, 60
(Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60)
• Білосток, Університетська клінічна лікарня ім. Л. Заменгофа, вул. Вашингтона, 17
(Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, ul. Waszyngtona 17)
• Білосток, Університетська клінічна лікарня, вул. Журавельна, 14
(Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Żurawia 14)
Поморське воєводство
• Ґдиня, Університетський центр морської та тропічної медицини, вул. Січневого повстання, 9Б
(Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B)
• Ґданськ, Поморський центр інфекційних хвороб і туберкульозу, вул. Мар'яна Смолюховського, 18
(Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18)
Силезьке воєводство
• Заверці, Повітова лікарня, вул. Медова, 14
(Szpital Powiatowy, ul. Miodowa 14)
• Битом, Спеціалізована лікарня № 1, ал. Легіонів, 49
(Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49)
• Хожув, Спеціалізована лікарня, вул. Об'єднання, 10
(Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10
• Ченстохова, Воєводська спеціалізована лікарня ім. Пресвятої Діви Марії,
вул. Польського Червоного Хреста, 7
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7)
• Цешин, Комплекс закладів охорони здоров'я, вул. Бельська, 4
(Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Bielska 4)
Свентокшиське воєводство
• Кельці, Воєводська з'єднана лікарня, вул. Радіова, 7, інфекційний дитячий відділ,
вул. Ґрюнвальдська, 45
(Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Radiowa 7, Oddział Zakaźny Dziecięcy,
ul. Grunwaldzka 45)
• Бусько-Здруй, Комплекс охорони здоров'я, вул. Героїв Варшави, 67
(Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 67)
• Кельці, Свентокшиський центр педіатрії, що діє при З'єднаній лікарні в Кельцях,
вул. Ґрюнвальдська, 25
(Świętokrzyskie Centrum Pediatrii działające przy Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
ul. Grunwaldzka 25)
Вармінсько-мазурське воєводство
• Ґіжицько, ТОВ «Ґіжицька лікарня», вул. Варшавська, 41
(„Szpital Giżycki” Sp. z o. o., ul. Warszawska 41)
• Піш, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, вул. Сенкевича, 2 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sienkiewicza 2)
• Ельблонґ, Міська лікарня св. Яна Павла, вул. Жеромського, 22
(Szpital miejski św. Jana Pawła, ul. Żeromskiego 22)
• Ольштин, Воєводська спеціалізована дитяча лікарня ім. проф. д-ра Станіслава Поповського, вул. Жовнірська, 18А
(Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18A)
Великопольське воєводство
• Познань, Спеціалізований комплекс оздоровчої опіки над матір’ю та дитиною,
вул. Нововейського, 56/58
(Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem,
ul. Nowowiejskiego 56/58)
• Познань, Клінічна лікарня ім. Кароля Йошера Медичного університету
ім. Кароля Марцинковського, вул. Шпитальна 27/28
(Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33)
• Конін, Воєводська об'єднана лікарня ім. д-ра Романа Остшицького,
вул. Шпитальна, 45 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego,
ul. Szpitalna 45
• Каліш, Воєводська з'єднана лікарня ім. Людвіка Пежини, вул. Торунська, 7 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, ul. Toruńska 7)
Західнопоморське воєводство
• Валч, 107-ма військова лікарня з диспансером Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, вул. Колобжеська, 44
(107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kołobrzeska 44)
• Кошалін, Воєводська лікарня ім. Миколая Коперника, вул. Халубінського, 7 (Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. Chałubińskiego 7)
Нижче поданий список однойменних інфекційних лікарень, станом на 20.03.2020:
Нижньосилезьке воєводство
1) Вроцлав, Воєводська спеціалізована лікарня ім. Є. Ґромковського,
вул. Кошарова, 5
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5)
Куявсько-поморське воєводство
2) Ґрудзьондз, Реґіональна спеціалізована лікарня ім. д-ра Владислава Бєґанського, вул. Доктора Людвіка Ридиґера, 15/17
(Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17)
3) Болеславець, Комплекс охорони здоров'я в Болеславцю, вул. Єленогурська, 4 (Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4)
Люблінське воєводство
4) Пулави, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я, вул. Юзева Бема, 1
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Józefa Bema 1)
Любуське воєводство
5) Ґожув-Великопольський, Багатоспеціалізована воєводська лікарня в Ґожові-Великопольському, вул. Валчака, 42
(Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp, ul. Walczaka 42)
Лодзьке воєводство
6) Зґеж, Воєводська спеціалізована лікарня ім. М. Сколодовської-Кюрі,
вул. Паженчевська, 35
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Parzęczewska 35)
Малопольське воєводство
7) Краків, Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я - Університетська лікарня, вул. Мацея Якубовського, 2
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki,
ul. Macieja Jakubowskiego 2)
Мазовецьке воєводство
8) Варшава, Центральна клінічна лікарня Міністерства внутрішніх справ
і адміністрації, вул. Волоська, 137 (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,
ul. Wołoska 137)
Опольське воєводство
9) Кендзєжин-Козьле, Госпрозрахунковий державний комплекс охорони здоров'я, вул. Доктора Юдима, 4 (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Doktora Judyma)
Підкарпатське воєводство
10) Ланьцут, ТОВ Медичний центр в Ланьцуті, вул. Іґнаци Падеревського, 5 (Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Ignacego Paderewskiego 5)
Підляське воєводство
11) Білосток, Госпрозрахунковий державний комплекс охорони здоров'я МВСіА ім. Марцина Зиндрама-Косцяловського, вул. Фабрична, 27
(Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Mariana Zyndrama - Kościałowskiego, ul. Fabryczna 27)
12) Ломжа, Воєводська лікарня ім. Кардинала Стефана Вишинського, ал. Маршала Юзева Пілсудського, 11
(Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11)
Поморське воєводство
13) Ґданськ, 7-ма лікарня військово-морських сил з диспансером Госпрозрахункового державного закладу охорони здоров'я, вул. Полянки, 117
(7 Szpital Marynarki Wojennej z przychodnią SPZOZ, ul. Polanki 117)
Силезьке воєводство
14) Тихи, Воєводська спеціалізована лікарня «Меґрез», вул. Едукації, 102 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez, ul. Edukacji 102)
15) Рацибуж, Районна лікарня ім. д-ра Юзефа Ростека, вул. Ґамовська 3
(Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka, ul. Gamowska 3)
Свентокшиське воєводство
16) Стараховиці, Повітовий заклад охорони здоров'я, вул. Радомська, 70
(Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70)
Вармінсько-мазурське воєводство
17) Оструда, АТ Лікарня в Оструді, вул. Владислава Ягайла, 1
(Szpital w Ostródzie S.A, ul. Władysława Jagiełły 1)
Великопольське воєводство
18) Познань, Багатоспеціалізована міська лікарня ім. Юзефа Струся з опікунчо-лікувальним закладом. Госпрозрахунковий державний заклад охорони здоров'я
у Познані, вул. Швейцарська, 3
(Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3)
Західнопоморське воєводство
19) Щецин, Госпрозрахункова з'єднана лікарня, вул. Арконська, 4
(Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4)
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