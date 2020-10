Wybory w USA. FBI: Rosja i Iran w posiadaniu danych wyborców

- Iran wysyła sfabrykowane e-maile, które miały zastraszać wyborców, podżegać do niepokojów i działać na szkodę prezydenta Donalda Trumpa - mówił na konferencji prasowej John Ratcliffe. Działania podejmowane przez Rosję miały z kolei nakłaniać do głosowania na republikańskiego polityka.

Federalne Biuro Śledcze miało także dotrzeć do danych - a informuje o tym Associated Press - że wyborcy Partii Demokratycznej w co najmniej czterech "swing state'ach" (stanach "wahających się"), w tym na Florydzie i w Pensylwanii, otrzymali e-maile z pogróżkami i ostrzeżeniami "dopadniemy cię", jeśli odbiorca nie oddałby głosu na Donalda Trumpa.