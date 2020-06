Wielka Brytania. Strzelanina w Manchesterze. Nielegalne zgromadzenie zakończyło się tragedią

Wielka Brytania. Strzelanina w Manchesterze

Do tragicznej sytuacji doszło w Manchesterze. Jak relacjonuje "Daily Mail", nielegalne zgromadzenie zakończyło się tragedią. Postrzelonych zostało dwóch mężczyzn. 36-latek nie żyje, a 21-latek z ranami postrzałowymi został przewieziony do szpitala, gdzie walczy o życie. Lekarze jego stan oceniali jako zagrażający życiu.

Wielka Brytania. Strzelanina na nielegalnej imprezie

Świadkowie twierdzą, że do strzelaniny doszło na nielegalnej imprezie w Manchesterze. Udział w niej wzięły setki ludzi, a porównywana była do imprez karnawałowych. Pomimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować 36-letniego mężczyzny. 21-latek zmarł w szpitalu. - Słyszałem hałas i myślałem, że to samochód, który przejechał po butelce. Dopiero później zobaczyłem tłumy na ulicy. To była masowa panika - powiedział jeden ze świadków.