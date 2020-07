Warszawa. Zderzenie autobusu i samochodu

Do wypadku doszło w Alejach Jerozolimskich na jezdni w kierunku Pruszkowa. - Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 9. Zderzył się autobus linii numer 187 z samochodem osobowym marki Volkswagen. Kierowcy byli trzeźwi. Jedna osoba została ranna i z urazem głowy trafiła do szpitala. To kierowca samochodu - informuje TVN Warszawa jeden z policjantów.