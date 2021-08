Gdynia. Problemy z uchwałą krajobrazową. Reklamy zostają?

Wojewoda pomorski zaskarżył treść gdyńskiej uchwały krajobrazowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nie chce czekać na wyrok, wobec czego zwrócił się do radnych miasta o uchylenie przyjętego w czerwcu dokumentu i sporządzenie go od nowa.