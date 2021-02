Śląsk. Kogo, kiedy i jak kochamy to ważne…jednak czym to równie istotne

Miłość bywa romantyczna, piękna i dobra - zastanawialiście się jednak kiedyś, co tak naprawdę wtedy się z nami dzieje, zarówno w kwestii ducha jak i ciała? Święto Zakochanych już za nami, jednak o jednym z najważniejszych uczuć w życiu człowieka warto mówić nie tylko od święta.

Dla romantyków może to być lekkie rozczarowanie, dla pragmatyków potwierdzenie tego, co już wiedzieli. Kwestia zakochania i towarzyszących temu uczuć w głównej mierze zależy od naszego…mózgu, w którym następuje wówczas wybuch substancji biochemicznych. Nie bez powodu mówi się wtedy, że czujemy do kogoś chemię. Jak ona działa, wyjaśnia neurolog dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, kierownik Kliniki Neurorehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca ordynatora Oddziału Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.