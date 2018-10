Wypadek na stacji metra w Rzymie. Pod pasażerami zapadły się schody ruchome. W wyniku zdarzenia rannych zostało 20 osób, w tym jedna ciężko.

Na razie wiadomo, że wśród rannych są rosyjscy kibice, którzy przybyli do Rzymu, by zobaczyć mecz drużyny CSKA Moskwa z klubem AS Roma w ramach Ligi Mistrzów.