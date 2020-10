NIK ocenił szkolenie kierowców SOP. Mocne słowa

W lutym 2017 roku dochodzi do wypadku kolumny samochodów, funkcjonującego wtedy Biura Ochrony Rządu, wiozącej premier Beatę Szydło. Po utworzeniu w miejsce BORu Służby Ochrony Państwa czarna seria wypadków z samochodami rządowymi się nie kończy. W kwietniu 2018 rok auto z czterema oficerami SOP wypada z drogi i dachuje.

W październiku 2018 roku dochodzi do kolejnej kolizji kolumny wiozącej Beatę Szydło.

NIK skontrolował szkolenie kierowców SOP

W tym czasie w SOP, to jest od kwietnia do maja, odwołane zostają trzy zaplanowane szkolenia z techniki i taktyki jazdy – ustalili kontrolerzy NIK. Powód odwołania szkoleń? Brak podstawy programowej.

Policja na pomoc SOP

W listopadzie 2018 roku, a więc już po drugim wypadku z udziałem premier Beaty Szydło, szef MSWiA poprosił o pomoc policję. Zwrócił się do komendantów ośrodków szkolenia policji w Legionowie, Kętrzynie i Koszalinie o wyznaczenie ekspertów z doświadczeniem i wiedzą z zakresu techniki i taktyki jazdy pojazdami uprzywilejowanymi. - Zadaniem powołanego zespołu było wypracowanie rekomendacji dotyczących praktyki w zakresie jazdy pojazdami uprzywilejowanymi wymaganej od kierowców SOP oraz sposobów jej nabycia - napisali kontrolerzy izby. Eksperci stworzyli dokument, który później był analizowany w MSWiA. W SOP doszło do dużych zmian. W kwietniu 2019 roku komendant informował resort spraw wewnętrznych i administracji o zmianach w programach nauczania, planowanych zakupach samochodów do szkoleń i zwiększenia liczby instruktorów.