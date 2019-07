Niemieckie media o sporze o Westerplatte. "Atak na Gdańsk"

"Gdańsk jest solą w oku rządzącej w Warszawie prawicy, która atakuje go za rzekomą antypolskość i proniemieckość" - czytamy w Deutsche Welle.

"Wojna Gdańska z Polską" to cover story z najnowszego numeru tygodnika "Sieci", o tym, "dlaczego opozycja kultywuje tradycję Wolnego Miasta Gdańska" i "dlaczego tak mało tam troski o polskość". Na okładce troje gdańszczan: przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, zamordowany w styczniu prezydent miasta Paweł Adamowicz i jego następczyni Aleksandra Dulkiewicz. Poza tym Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte i Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 przed bramą Stoczni Gdańskiej, tramwaj z tablicą "Danzig", oraz… flagi ze swastykami.

Na to wszystko nakłada się wypisane wielkimi literami pytanie: "Czy Gdańsk chce do Niemiec?" Dla autorów – pytanie retoryczne.

Początek poświęcony jest Westerplatte – dawnej polskiej eksklawie na obszarze Wolnego Miasta Gdańsk, gdzie stacjonował niewielki garnizon Wojska Polskiego. To w jego kierunku 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 rano otworzył ogień pancernik SMS Schleswig-Holstein i ten moment uchodzi za symboliczny początek II wojny światowej.

"Przez lata Westerplatte marniało zaniedbywane przez gdańskich historyków, muzealników i władze miasta" – stwierdzają autorzy reportażu. A z faktu, że magistrat nie wysłał nikogo na pogrzeb ostatniego obrońcy Westerplatte, majora Stanisława Skowrona, wnioskują, "że duma z bohaterstwa polskiego żołnierza chyba kłóci się z polityką historyczną włodarzy miasta świadomie i coraz chętniej nawiązującą do tradycji Freie Stadt Danzig".

– To jest cyniczna gra. Przez takie artykuły jest coraz mniej przestrzeni na spokojną, merytoryczną rozmowę – buntuje się w rozmowie z "Magazynem Kaszuby" Jan Daniluk z Uniwersytetu Gdańskiego przeciw temu, co przeczytał w tygodniku "Sieci".

Granie niemiecką kartą nie jest bynajmniej czymś nowym. Było częstym zjawiskiem w PRL i nie straciło na znaczeniu w wolnej Polsce. Na kilka dni przed II turą wyborów prezydenckich z 2005 roku ówczesny polityk PiS (a obecnie szef TVP) Jacek Kurski powiedział, że "poważne źródła na Pomorzu mówią, że dziadek Donalda Tuska zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu".

O tym, że Józef Tusk nie poszedł do Wehrmachtu na ochotnika, lecz został powołany, Polacy dowiedzieli się dopiero po wyborach, w których kandydat PiS Lech Kaczyński pokonał szefa Platformy Obywatelskiej (PO) Donalda Tuska i został prezydentem państwa.

Protest przeciw stygmatyzacji

"Stanowczo przeciwko takim praktykom protestujemy!" – napisał w petycji, pod którą w chwili jej publikacji widniało 248 podpisów, w tym 110 profesorskich. Do końca czerwca liczba sygnatariuszy sięgnęła już niemal 3500.

– Podpisałem, ponieważ uważam, że dzisiaj takie ataki są całkowicie nie na miejscu. Że jest to jakiś dziwny powrót do czasów, które, jak się wydawało, dawno minęły – mówi prof. Krzysztof Ruchniewicz, historyk, dyrektor Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. – Byłem przekonany, że jesteśmy jednak mimo wszystko trochę dalej w patrzeniu na przeszłość ziem, które znalazły się w granicach państwa polskiego po roku 1945.

Przedstawiony w liście opis sporu między państwem a miastem o Westerplatte jest jego zdaniem uproszczony. Ale stygmatyzowanie jakiejś grupy ludzi jako proniemieckiej uważa za "paskudne i godne potępienia". To, że w dyskursie o Gdańsku i Pomorzu pojawiają się związki z Niemcami, jest jego zdaniem zupełnie normalne. One są częścią tej historii.

– Natomiast jest problemem, że próbuje się to wykorzystywać jako narzędzie walki politycznej, bo temu właśnie ta stygmatyzacja służy. Dla mnie jest to godzeniem w polską rację stanu, bo prowadzi do rozsadzania społeczeństwa od wewnątrz – tłumaczy Madajczyk, który poza tym uważa "bardzo wiele rzeczy z obecnej polityki" za słuszne.