Naukowiec wytyczył polską aleję tornad. Sprawdź, czy jest na niej twój dom

- Nasza historia powinna być przestrogą dla wszystkich. Zmiany klimatu są gwałtowne, a przez kolejne anomalie będą cierpieć ludzie, zwierzęta, wszelki dobytek. Wierzę naukowcom, którzy przed tym ostrzegają - mówi Stanisława Kurowska, była wójt gminy Osiek. Przeżyła przejście tornada, ocierając się o śmierć.

To było najbardziej autentyczne i uzasadnione "o ja pier...ę", jakie pojawiło się w polskim internecie. Wymsknęło się panu Jędrzejowi. Stojąc na brzegu jeziora Kałębie filmował wir rozrywający na strzępy czubki drzew. Zarejestrował moment, w którym uderza on w wieś Wycinki.

Był gorący lipcowy dzień. Piotr Bochniak właśnie wykonywał ostatnie prace wykończeniowe przy drewnianym domku letniskowym. Na widok trąby rzucił się pod ścianę. Żywioł uniósł w powietrze dom (wraz z dwójką siedzących na kanapie wczasowiczów), samochód i przyczepę kempingową. Przeniósł o kilkanaście metrów i cisnął o ziemię. Mężczyzna zginął pod rumowiskiem desek. W zagajniku obok kataklizm przeczekał jego kolega Mieczysław. Padł plackiem na ziemię, chwycił się małych drzew i nic, tylko go piaskiem obsypało.

Opowiadając wydarzenia z 2012 roku, wójt gminy Osiek zwierza się, że na samo wspomnienie dostaje gęsiej skórki. - Krzyczałam do córki: "Oleńka uciekaj!" Sama stałam na ganku domu jak zamurowana. Trąba minęła mnie o 30 metrów. Poszła zabić Piotra. Nigdy tego nie zapomnimy. Nawet strażacy płakali, jak zobaczyli, co tu się stało - mówi Stanisława Kurowska.

Życie na gorąco. Tak będzie w Polsce coraz częściej.

Szlak tornada z Wycinek liczył w sumie 58 kilometrów. Dzięki kilku osobom, które nagrały trąbę, nieświadomie ryzykując życiem, udało się ją dokładnie opisać. Przemieszczała się szybkością 82 km/h. Wewnątrz wiru prędkość wiatru mogła dochodzić do 250 km/h.

Polska aleja tornad. Udało się ją wytyczyć

Dr Tylkowski specjalizuje się w analizach ekstremalnych zdarzeń pogodowych. 154 obserwacji tornad z ostatnich 16 lat i kilkaset historycznych raportów pozwoliły mu zlokalizować miejsca, w których najczęściej pojawiają się trąby powietrzne. - Możemy wskazać w Polsce aleje tornad, podobne do tej, jaka rozciąga się przez amerykańskie stany Teksas, Nebraska, Oklahoma. W Polsce trąba powietrzna może pojawić się wszędzie, jednak ze statystyk wynika, że w kilku województwach są bardziej sprzyjające warunki do ich powstawania - mówi dalej naukowiec.

Pierwsza aleja tornad obejmuje woj. podkarpackie, małopolskie i Śląsk. Rozwija się ku północy, docierając do Ziemi Łódzkiej i Mazowsza. Drugi szlak rozciąga się od Pomorza Zachodniego, przez Wybrzeże, gdzie pojawiają się trąby wodne, po Pomorze Gdańskie. Południowa odnoga tej alei obejmuje Bory Tucholskie.

Superkomórki burzowe, fabryka tornad

- Na pytanie, czy to globalne ocieplenie wywołało to ostatnie tornado w gminie Wojciechów nie można odpowiedzieć "tak" lub "nie". Natomiast jesteśmy pewni, że zmiany klimatu mają udział w rosnącej częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych - mówi dr Tylkowski.

Tłumaczy, jak działa "fabryka" trąb powietrznych, burz oraz zatapiających miasta deszczów. - Obserwujemy coraz częstsze i dłuższe fale upałów. Dzięki nim więcej wody odparowuje z gleby, roślin i zbiorników wodnych do atmosfery. Para wodna w atmosferze napędza energię zjawisk. Jeśli w takich warunkach nad Polskę nadejdzie front niosący chłodne i wilgotne powietrze, to burze, powstające na styku gorących i zimnych mas, wyzwalają bardzo dużą energię - opowiada.

W takiej strefie powstają superkomórki burzowe, w których gorące powietrze szybko unosi się ku górze, co nazywane jest konwekcją. Gdy takie powietrze wzbije się na kilka, kilkanaście kilometrów w górę, schładza się i zaraz potem rusza prąd zstępujący. - Jeśli ten proces przebiega bardzo szybko, to dodatkowo pojawia się ruch wirowy mas powietrza. Powstaje lej, który swoim pędem podnosi z ziemi pył, zrywa dachy, potrafi unieść samochody, itd.

Dlaczego naukowcy nas straszą?

- Dzięki radarom pogodowym, zdjęciom satelitarnym i modelom prognozowania pogody potrafimy już przewidzieć tor przebiegu frontów burzowych oraz zobaczyć, gdzie powstają najgroźniejsze superkomórki burzowe. Jednak nadal nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie urodzi się trąba powietrzna. To zjawisko krótkotrwałe - mówi dr Tylkowski. Sam od 15 lat czeka na okazję osobistego spotkania z trąbą powietrzną.

- Było jak w amerykańskim filmie. Z granatowej chmury zszedł lej. Trąba wessała cały ładunek styropianu z samochodu zaparkowanego na podwórzu. Powstał efekt, jakby padał śnieg - emocjonuje się Dariusz Stasalis, sołtys ze wsi Siestrzeń koło Grodziska Mazowieckiego. Dodaje, że chwilę później niszczący podmuch tarmosił już samochodami przejeżdżającymi trasą S8. - Cudem nie doszło do wypadku - mówi sołtys, pokazując nagranie z maja tego roku.

Naukowcy biją na alarm

- Wiedza o tym, czy globalne ocieplenie przyczyniło się do zwiększenia częstości występowania lub intensywności zjawisk ekstremalnych, może pomóc narażonym na nie społecznościom w zabezpieczeniu się przed nimi na przyszłość - komentują autorzy serwisu "Nauka o Klimacie". Według nich kolejne raporty dotyczące zmian klimatu pokazują coraz wyraźniej, że znajdujemy się na krawędzi katastrofy. To powinno zaś skłonić polityków do reakcji.