Ksiądz poraził turystę paralizatorem. Właśnie usłyszał wyrok

Proboszczowi sanktuarium na Górze Iglicznej (woj. dolnośląskie) nie spodobało się, że mężczyzna wszedł do świątyni z psem. We wtorek sąd skazał duchownego na dziesięć miesięcy prac społecznych.

W czerwcu 2016 r. turysta wszedł do sanktuarium "Marii Śnieżnej" razem ze swoim yorkiem. Proboszcz upomniał mężczyznę, że istnieje zakaz wprowadzania zwierząt do świątyni. Turysta zignorował jednak reprymendę, co rozzłościło księdza - informuje tvn24.pl.