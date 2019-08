Jarosław Kaczyński w Sieradzu: możemy sobie pogratulować

Prezes PiS Jarosław Kaczyński znów ruszył w Polskę. W środę na jego trasie znalazł się Sieradz i Piotrków Trybunalski. - Weszliśmy na dobrą drogę i tą drogą idziemy, ale do końca tej drogi jeszcze spory kawałek, żeby Polska wyglądała tak, jak powinna wyglądać - stwierdził Kaczyński, podsumowując 4 lata rządów PiS. - Ale możemy sobie pogratulować, że zrobiliśmy wiele - dodał.

Kaczyński wspomniał też o tym, że Polak zostanie komisarzem UE ds. rolnictwa. - Jak go znam, a dobrze go znam, to on o polskiej wsi nie zapomni - zapewnił.