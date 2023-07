Historyczna chwila polskiego żeglarstwa. Jacht WindWhisper wygrywa The Ocean Race

Zaczęło się od marzenia. Od snu o tym, by kiedyś nawiązać do wyczynów załóg polskich jachtów: Copernicusa i Otago, które w 1973 roku zadziwiły żeglarski świat - najpierw samym pojawieniem się na starcie, a potem ukończeniem regat Whitbread Round The World Race. Przez kolejne dekady zmieniały się nazwy i sponsorzy imprezy, pojawiały się nowe klasy łódek, z każdą edycją umacniała się jej legenda. Jedno pozostawało bez zmian - wśród uczestników nie było Polaków. Droga do spełnienia biało-czerwonych marzeń rozpoczęła się w 2019 roku. Wiodła przez pokład Sailing Poland - przez setki godzin treningów, regatowych sprawdzianów, zbierania doświadczenia, uczenia się od najlepszych, udziału i drugiego miejsca na podium w The Ocean Race Europe, a wreszcie startu jachtu WindWhisper w The Ocean Race Sprint Cup 15 stycznia 2023 r. w Alicante.