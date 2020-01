Herosi innowacyjności będą wspierać swoich sąsiadów

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

W tegorocznym konkursie „Herosów Innowacyjności" Grupa Eurocash nagrodziła przedsiębiorców sumą miliona złotych za nowatorskie myślenie o biznesie, aby właściciele sklepów mogli odnosić sukcesy na rynku. Właściciele sklepów detalicznych są blisko swoich klientów i doskonale znają ich potrzeby. Prowadząc działalność doskonale wiedzą, jakie wymagania i oczekiwania mają odbiorcy ich usług. Rynek detaliczny jest niezwykle czuły i podatny na ciągłe zmiany, którym podlega cała gospodarka. Aby więc nie zostać w tyle, przedsiębiorcy powinni dostosowywać swój biznes do innowacyjnych rozwiązań. W zorganizowanym przez Grupę Eurocash konkursie "Herosi Innowacyjności” najważniejszy akcent położono na wdrażanie rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie sklepów, aby klient był usatysfakcjonowany poziomem oferowanych usług, a prowadzący je przedsiębiorcy mogli się rozwijać. Każdy mógł zgłosić się do konkursu w jednej z trzech kategorii tematycznych do wyboru: "Zmieniam świat lokalnie" – dla przedsiębiorców, którzy angażują się w życie społeczności, w której żyją, i chcą pozytywnie zmieniać otoczenie swojego sklepu; "Inwestuję w technologię" – dla osób gotowych wprowadzić najnowocześniejsze rozwiązania w swoim sklepie; "Stawiam na praktyczne rozwiązania" – dla firm zdecydowanych na zakup projektów, które pomogą usprawnić im codzienną pracę. Jury wybrało aż 54 projekty, które uhonorowało łączną kwotą o wartości miliona złotych. Nazwiska laureatów ogłoszono 24 września br. w czasie Kongresu Przedsiębiorców Polskiego Handlu w Łodzi, zorganizowanego przez Akademię Umiejętności Eurocash. Przedsiębiorcy zgłaszali projekty w 3 kategoriach finansowych – nagrodzony został jeden projekt w kategorii do 100 tys. zł, trzy do 50 tys. zł oraz pięćdziesiąt projektów do 15 tys. zł. materiały partnera Podziel się Aktywny koszyk dla mobilnych Zwycięstwo w konkursie "Herosi innowacyjności" przypadło Monice Ćwiklińskiej, która w kategorii "Stawiam na praktyczne rozwiązania" chce wprowadzić w sklepie abc w Jędrzejowie innowację dotyczącą "aktywnego koszyka". Pomysł zakłada możliwość dokonywania zakupów przez internet – dla osób młodych, matek z dziećmi czy aktywnych zawodowo, którzy nie mają czasu stać w kolejce do kasy. W tym celu ma powstać osiedlowy sklepik on-line z funkcją tzw. aktywnego koszyka, dzięki któremu klienci będą mogli bez kolejki zamawiać produkty, płacić przez Internet i odbierać zapakowane zamówienia w sklepie po otrzymaniu powiadomienia SMS-em. Ale to nie wszystko. Każdy zarejestrowany klient dostanie karty lojalnościowe z kodem kreskowym oraz kodem QR i robiąc zakupy przez Internet, będzie mógł jednocześnie zdobywać punkty, a później wymieniać je na dodatkowe rabaty lub gratisowe towary – niezależnie czy dokonuje zakupu on-line, czy stacjonarnie. Monika Ćwiklińska zamierza też aktywizować lokalną społeczność i namówić do działalności charytatywnej, zapraszając do korzystania z "zawieszonego koszyka". – To pomysł zainspirowany tzw. „zawieszoną kawą”, czyli ideą płacenia za dodatkową kawę dla kogoś, kogo na nią nie stać. W mojej innowacji, w miejscu fundowanej kawy każdy klient będzie mógł podarować komuś dowolny produkt, dodając go do specjalnego elektronicznego "zawieszonego koszyka" – tłumaczy laureatka "Herosów Innowacyjności". Podjazdy i poręcze dla niepełnosprawnych Nagrodę do 15 tys. zł otrzymała Teresa Mystkowska z Olsztyna, która na co dzień prowadzi sklep Lewiatan. Znajduje się on w jednej z najstarszych i najbardziej zaludnionych dzielnic miasta – na Zatorzu. Zakupy robią tam wszyscy – dzieci, ludzie młodzi, starsi oraz osoby niepełnosprawne. Właśnie z myślą o tych ostatnich pani Teresa postanowiła stworzyć przyjazną przestrzeń wokół sklepu: podjazd dla wózków inwalidzkich, poręcz oraz drzwi wejściowe ułatwiające wjazd do sklepu. – Chcielibyśmy dać im możliwość robienia codziennych zakupów w osiedlowym sklepie w pobliżu miejsca zamieszkania, aby nie musieli nadrabiać drogi i aby mogli kupować u nas bez pokonywania barier architektonicznych – opowiada właścicielka sklepu, która zgłosiła swój pomysł w kategorii "Stawiam na praktyczne rozwiązania". Właścicielka sklepu Lewiatan planuje również rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni wokół sklepu, głównie od strony zaplecza i podwórka, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Pieniądze na pierwszą pomoc W kategorii "Zmieniam świat lokalnie" 15 tys. zł wygrała Grażyna Cholewińska, właścicielka sklepu Lewiatan w Goleszynie (woj. mazowieckie). Pani Grażyna zgłosiła projekt, który ma na celu stworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie miejscowej szkoły. Szkoła znajduje się na wsi. Większość uczniów starszych klas dojeżdża na lekcje rowerem. Młodsze dzieci chodzą do szkoły pieszo, bo mało która rodzina w okolicy posiada samochód i może przywieźć swoje dziecko do szkoły. Projekt Grażyny Cholewińskiej zakłada edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. Nauka zasad drogowych, znajomości przepisów, poznawanie znaków czy doskonalenie jazdy na rowerze pod kątem uzyskania karty rowerowej - to główne założenia projektu. - Dzieci na wsi kochają jazdę na rowerach, co widać na naszych ulicach. Jednak, aby ta droga była bezpieczna, już od najmłodszych lat należy je edukować i wpajać zasady ruchu drogowego. Te praktyczne umiejętności zdobędą pod okiem nauczycieli wychowania komunikacyjnego i lokalnej policji - mówi Grażyna Cholewińska. "Herosi Innowacyjności" to trzecia edycja akcji, skierowanej do przedsiębiorców współpracujących z Grupą Eurocash. Do konkursu zgłoszono aż 661 innowacji z całej Polski. Nagrodzeni właściciele sklepów będą wdrażać swoje pomysły do 31 października 2020 roku. Materiał powstał przy współpracy z Eurocash