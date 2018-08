Drugi sfinks w Egipcie? Niesamowite odkrycie robotników

W Egipcie, tuż obok Doliny Królów odkopano posąg drugiego sfinksa.

Drugi Sfinks prawdopodobnie pochodzi z 2500 r.p.n.e

Obecnie archeolodzy pracują już nad wydobyciem sfinksa. Na razie nie opublikowano zdjęć znaleziska, ale Ministerstwo Starożytności w Egipcie zachęca turystów do odwiedzenia wykopaliska i przyjrzenia się rzeźbie. Według wstępnych badań sfinks może mieć nawet 4000-5000 lat.

Sfinks to bardzo ważny symbol starożytnego Egiptu - wierzono, że mityczna postać jest strażnikiem. Sfinksy strzegły grobowców królewskich, a niewielkie posągi miały zdobić pobocza alei wiodących do grobów i świątyń. Najbardziej znany sfinks to Wielki Sfinks z Gizy znajdujący się tuż obok piramidy Chefrena.