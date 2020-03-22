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Коронавірус у Польщі. Навіть 8 років за перервання карантину.

У Польщі почалися перші провадження щодо осіб, які порушили санітарні заборони
та перервали карантин. Неслухняні поляки тим самим наразили життя інших осіб. Як подають ЗМІ, за це може загрожувати навіть 8 років позбавлення волі.
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Коронавірус у Польщі. Навіть 8 років за перервання карантину.
Коронавірус у Польщі. Навіть 8 років за перервання карантину. (PAP)
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Проблема стосується лише жменьки людей, так як переважна більшість поляків, що мусять піддатися 14-денному карантині, залишається вдома. Так принаймні інформує Міністерство внутрішніх справ і адміністрації.

Коронавірус у Польщі. Навіть 8 років за порушення карантину.

Вже раніше політики говорили про фінансові штрафи для тих, хто порушить заборону. Він може становити навіть 5 тис. злотих. Говорилося також про кару ув'язнення на
1 рік. Тепер однак, як подає щоденник «Жечпосполіта», кара може бути набагато гострішою.

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Скільки точно, залежатиме від прокурора. Якщо він прийме, що особа, яка порушила заборону, могла наразити інші особи на втрату здоров'я, то її загрожує навіть 8 років позбавлення волі.

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