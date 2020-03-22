Коронавірус у Польщі. Навіть 8 років за перервання карантину.

У Польщі почалися перші провадження щодо осіб, які порушили санітарні заборони

та перервали карантин. Неслухняні поляки тим самим наразили життя інших осіб. Як подають ЗМІ, за це може загрожувати навіть 8 років позбавлення волі.



Проблема стосується лише жменьки людей, так як переважна більшість поляків, що мусять піддатися 14-денному карантині, залишається вдома. Так принаймні інформує Міністерство внутрішніх справ і адміністрації.

Коронавірус у Польщі. Навіть 8 років за порушення карантину. Вже раніше політики говорили про фінансові штрафи для тих, хто порушить заборону. Він може становити навіть 5 тис. злотих. Говорилося також про кару ув'язнення на

1 рік. Тепер однак, як подає щоденник «Жечпосполіта», кара може бути набагато гострішою.

Скільки точно, залежатиме від прокурора. Якщо він прийме, що особа, яка порушила заборону, могла наразити інші особи на втрату здоров'я, то її загрожує навіть 8 років позбавлення волі.

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