Коронавірус у Польщі. Що можна робити, а чого ні? Уряд уводить чергові обмеження

Прем'єр-міністр заповів уведення чергових обмежень. З дому будемо могли вийти тільки для полагодження необхідних справ. Заборонені будуть всі зібрання людей понад дві особи. З’являться нові правила щодо здійснення закупів в магазинах. Штраф за порушення обмежень сягає від 5 до 30 тис. злотих.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і міністр здоров'я Лукаш Шумовський на спільній пресконференції заповіли введення нових обмежень. Боротьба з коронавірусом увіходить у черговий етап з 1 квітня.

- Ця ситуація вимагає від нас величезної дисципліни – акцентував прем'єр-міністр.

Нове розпорядження відчує кожен з нас. Це тимчасовий кінець зустрічей зі знайомими людьми на бульварах, виходу з дітьми на дитячі майданчики і ґрилі або прогулянок у парках. Чого не можна робити?

• Дистанція між пішоходами повинна бути щонайменше 2 метри. Навіть між рідними та близькими особами. Як виняток коротша дистанція дозволяється між батьками та дитиною до 13 років та для людей з інвалідністю, якщо вони потребують допомоги в пересуванні.

• Уведено повну заборону зібрань людей понад дві особи. Це однак не стосується сімей.

•* Забороняється виходити з дому.* Вийти можна тільки в дійсно невідкладних ситуації, як необхідні купівлі продуктів, чи проїзд до роботи. Не можна виходити на прогулянку по пляжу, бульварах чи до парку.

• Усі особи в громадських місцях повинні закривати рот і ніс з 16 квітня. Не обов'язково користуватися маскою. Достатньо прикрити обличчя шарфом або хусткою.

• Загострення стосується* кількості пасажирів у транспорті.* Половина сидячих місць, в усіх видах транспорту більше 9 людей, повинна бути порожня.

• Всі дотеперішні обмеження надалі в силі. За їх порушення загрожує кара.

Заборона виходити з дому.

Гасло «Залишися вдома» це не рекомендація, а обов'язок. Прем'єр-міністр повідомив, що почне обов'язувати заборона виходити з дому, крім дійсно невідкладних справ. Серед них – здійснення невідкладної купівлі, вихід до роботи, якщо працедавець не може гарантувати дистанційної роботи або до лікаря.

Крім вигулювання собак, заборона не стосується такох виходів, щоб надати наближчим особам допомогу. Також, якщо особа діє задля боротьби з коронавірусом як волонтер, може пересуватися в рамках цієї діяльності.

Забороняється перебування людей на пляжах і в зелених зонах. Парки, галявини, бульвари, зоопарки та ботанічні сади будуть закриті для відвідувачів. Саме в цих місцях стверджено скупчення людей в останньому часі. З метою запобігання розповсюдження коронавірусу, оренда муніципальних велосипедів буде обмежена.

Діти і підлітки до 18 років не матимуть права знаходитися на вулиці без батьків або іншої повнолітньої людини.

Поліція має пильнувати дотримання цих правил і оцінювати, чи хтось іде тільки прогулятися, чи це необхідний вихід. Порушення положень каратиметься штрафами.

Заборона зібрань

Уведена буде повна заборона зібрань. Нові положення забороняють будь-яких зустрічей, заходів чи зібрань. Виняток – події, у яких беруть участь тільки члени сім'ї.

- Якщо не обмежимо наших контактів до мінімум, то не обмежимо число хворих, не врятуємо більшої кількості життів. Я знаю, що це важко, але прошу ще більше обмежитися – підкреслив Лукаш Шумовський.

Отже, не можна йти до лісу, зустрічатися зі знайомими особами на ґрилі. Тобто так, як це було досі в останніх днях, коли ліси, парки і бульвари були повні осіб, що вийшли прогулятися і гуртувалися.

За порушення цих положень загрожуватиме навіть 5 тис. злотих штрафу. Обмеження щодо кількості осіб не стосуються підприємств. Однак роботодавець повинен запевнити безпечні умови праці. Дистанція між працівниками не може бути меншою за 1,5 метра. Кожен зобов’язаний працювати у рукавичках та мати доступ до дезінфікуючих засобів.

Обмеження в кількості пасажирів транспорті

Чергові загострення стосуються транспорту. Автобуси

і трамваї надалі ходитимуть, але обмежується кількість осіб, які будуть могли перебувати водночас у салоні транспортного засобу. *Можна буде зайняти тільки половину сидячих місць. *Так, щоби зберегти між пасажирами необхідну відстань.

Матеуш Моравецький наголосив, що в автобусах і трамваях не може бути натовпу. Вони мають бути безпечні для осіб, які змушені користати з них.

- Залишмо засоби громадського транспорту тим, що мусять податися на свою роботу, аптеки, крамниці або для тих, що не можуть запропонувати дистанційної роботи - сказав прем'єр-міністр.

Таке обмеження кількості пасажирів введено теж для приватних перевізників і загалом усіх рейсів у транспорті більше 9 людей. Якщо в автобусі є 20 місць до сидіння, то їхати в ньому може максимум 10 людей. Варто наголосити, що заборона не розповсюджується на легкові автомобілі.

Обмежена кількість клієнтів в магазинах, аптеках і на пошті

До кожного магазину може ввійти така кількість людей, щоб на одну касу припадало не більше трьох відвідувачів. Відповідно 15 клієнтів може знаходитися в супермаркеті з 5 касами. Допустиму кількість відвідувачів обчислюємо беручи під увагу загальну кількість кас в магазині, а не тільки ті, які є відкритими.

Схожі обмеження введено на ринках і ярмарках. Не більше трьох покупців на точку продажу, ятку чи кіоск.

Загострення правил введено теж у поштових відділеннях. На кожне віконце отримання і відправки пошти може знаходитись дві людини.

Відтепер будівельні гіпермаркети будуть зачинені у вихідні дні.

Всі магазини повинні впровадити нові норми безпеки. Кожен клієнт робитиме закупи виключно в одноразових рукавичках.

Години обслуговування тільки для літніх людей

Щодня з 10:00 до 12:00 магазини та пункти обслуговування будуть відчинені виключно для людей від 65 років. Люди літнього віку знаходяться у групі високого ризику зараження коронавірусом. Протягом інших частин дня немає жодних обмежень щодо віку клієнтів.

Готелі та хостели зачинено. Винайм житла на короткий період заборонено

Гості, які вже перебувають у цих об’єктах, повинні виселитись до 2 квітня. Існують теж винятки з правила. Особи на карантині та в ізоляції, а також медики мають право доступу до ринку винайму житла на короткий період. Обмежень немає теж для людей у відрядженні. Готелі залишаються для них відчинені.

Розширено список людей, які підпадають під обов’язок дотримання карантину

Нові правила стосуються близьких людей, які потраплять на карантин після 1 квітня. Відтак якщо один із мешканців квартири потравляє на двотижневий карантин у зв’язку з:

1) Приїздом до Польщі з закордону

2) Контактом з інфікованим на СOVID-19

- то всі мешканці квартири повинні дотримуватись карантину.

Зачинені торгові центри, ресторани, салони краси

Салони краси, перукарні, пірсинґ і тату салони зачинено. Забороняється теж надавати ці послуги поза межами салонів, на приклад вдома. Реабілітаційні лікування і послуги масажу призупинено як в державних так і приватних закладах. Як виняток може бути реабілітація необхідна у зв’язку зі станом здоров’я.

Всі дотеперішні обмеження надалі в силі. Зачиненими залишаються, отже, торгові центри, кінотеатри паби і ресторани, які будуть реалізувати замовлення тільки на винос. На кордонах надалі обов'язкові контролі. Відмінені авіарейси та багатолюдні заходи. Особи, що повертаються з-за кордону будуть піддані карантину.

- Хочемо, щоб нещастя, яке охопило світ, закінчилось якомога швидше. Можливо вже в квітні ми зможемо поступово повертатися до нормального економічного життя – сказав Матеуш Моравецький.

- Все залежить від того, наскільки відповідально кожен поставиться до запроваджених обмежень.

нувати президентські вибори.

- Не бачу причин, щоби президентські вибори, чи іспити на атестат зрілості не відбулися. Звичайно, що все мусить відбутися з дотриманням різних засобів – підсумував прем'єр-міністр.

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