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Коронавирус в Польше. До 8 лет тюремного заключения за несоблюдение карантина

В Польше начались первые расследования по делу лиц, которые нарушили санитарные запреты и прервали карантин. Непослушные поляки таким образом поставили под угрозу жизнь других людей. Как сообщают СМИ, за это может грозить до 8 лет заключения.
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Коронавирус в Польше. До 8 лет тюремного заключения за несоблюдение карантина
Коронавирус в Польше. До 8 лет тюремного заключения за несоблюдение карантина (PAP)
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Проблема касается лишь горстки людей, так как подавляющее большинство поляков, которые должны пройти 14-дневный карантин, остаются дома. По крайней мере, так информирует Министерство внутренних дел и администрации.

Коронавирус в Польше. До 8 лет тюремного заключения за несоблюдение карантина.

Ранее политики уже говорили о финансовом наказании для тех, кто нарушит запрет. Штраф может составлять до 5 тыс. злотых. Поговаривали и о заключении на год. Сейчас же, как сообщает «Речь посполита», наказание может быть намного более суровым.

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То, каким точно оно будет, зависит от прокурора. Если он посчитает, что человек, нарушивший запрет, мог подвернуть опасности здоровье других, ему может грозить даже до 8 лет лишения свободы.

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