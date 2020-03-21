В Польше начались первые расследования по делу лиц, которые нарушили санитарные запреты и прервали карантин. Непослушные поляки таким образом поставили под угрозу жизнь других людей. Как сообщают СМИ, за это может грозить до 8 лет заключения.

Проблема касается лишь горстки людей, так как подавляющее большинство поляков, которые должны пройти 14-дневный карантин, остаются дома. По крайней мере, так информирует Министерство внутренних дел и администрации.

Коронавирус в Польше. До 8 лет тюремного заключения за несоблюдение карантина. Ранее политики уже говорили о финансовом наказании для тех, кто нарушит запрет. Штраф может составлять до 5 тыс. злотых. Поговаривали и о заключении на год. Сейчас же, как сообщает «Речь посполита», наказание может быть намного более суровым.

То, каким точно оно будет, зависит от прокурора. Если он посчитает, что человек, нарушивший запрет, мог подвернуть опасности здоровье других, ему может грозить даже до 8 лет лишения свободы.

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