Alarmujące plany Putina. Wywiad ujawnia [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Poniedziałek to 551. dzień rosyjskiej inwazji. Latem Rosjanie mogli zmniejszyć liczbę używanych w ostrzałach pocisków po to, by zgromadzić zapasy do nowych ataków jesienią na infrastrukturę energetyczną - uważa ukraiński wywiad (HUR). Zdaniem Wadyma Skibickiego, wiceszefa HUR, ataki na obiekty energetyczne rozpoczną się pod koniec września, a . Rosjanie obecnie "szukają słabych punktów". Kijów spodziewa się, że Rosjanie przejdą do ataków łączonych, stosując jednocześnie 10-30 rakiet i "wielką liczbę dronów" oraz że będą atakować ten sam obiekt do trzech razy, by całkowicie go zniszczyć. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.