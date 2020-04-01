Коронавирус в Польше. Что можно и что нельзя делать? Правительство вводит очередные ограничения

Премьер-министр Польши объявил о введении очередных ограничений. Из дома мы сможем выйти только с целью решения самых необходимых вопросов. Запрещаются любые собрания более двух человек. Будут введены новые правила совершения покупок в стационарных магазинах. Штраф за нарушение запретов составляет от 5 до 30 тыс. злотых.

На совместной пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявили о введении новых ограничений. Борьба с эпидемией коронавируса входит в следующую стадию с 1 апреля.

- Эта ситуация требует от нас огромной дисциплины, - подчеркнул премьер-министр.

Новые правила коснутся каждого из нас. Нам придется временно отказаться от встреч с друзьями на бульварах, выходов с детьми на детские площадки, пикников и прогулок в парках. Что нельзя делать? • Дистанция между пешеходами должна быть как минимум 2 метра. Даже между родными и близкими. Вводится исключение для родителей с ребенком до 13 лет, а также для людей инвалидностью и их опекунов.

• Вводится полный запрет на собрания людей, рядом не могут находиться более двух человек. Однако этот запрет не относится к семьям.

• Запрещается выходить из дома. Выйти можно будет только в действительно неотложных ситуациях, таких как покупки или поездки на работу. Нельзя совершать прогулки по пляжах, бульварах и парках.

• Ограничения количества пассажиров в транспорте. Половина сидячих мест должна быть свободна во всех видах транспорта с вместительностью больше 9 мест для сидения. Лимит касается не только общественного транспорта, но также частных перевозчиков и организованный предприятием развоз сотрудников.

• Все действующие до сих пор ограничения остаются в силе. За их нарушение предусмотрены штрафы.

Запрет на выход из дома

Слоган «оставайтесь дома» это не только рекомендация, но и обязанность. Премьер-министр сообщил, что в силу вступит запрет на выход из дома, за исключением действительно срочных дел. К ним относятся выполнение необходимых покупок, поездка на работу, если работодатель не может обеспечить работу в удаленном режиме, или визит к врачу.

Разрешаются прогулки с собакой или выход из дома в случаи, когда мы вынуждены помочь своим близким. К тому же, если кто-то включился в борьбу с коронавирусом в качестве волонтера, он имеет право перемещаться в рамках связанных с волонтерскими действиями.

Запрещается нахождение людей на пляжах и в зелёных зонах. Запрет касается парков, лужаек, бульваров, ботанических садов и зоопарков. Последний опыт показывает, что в этих местах скопляется много людей. Затем растет риск распространения коронавируса. По этой же причине будет ограничена аренда муниципальных велосипедов.

Дети и подростки до 18 лет не смогут сами выйти из дома. Разрешается выходить на улицу только с родителями, законным опекуном или кем-то из взрослых.

Полиция будет следить за соблюдением этих правил и оценивать, идет ли данный человек только на прогулку или же для выхода из дома была обоснованная необходимость. В случае нарушения правил будет налагаться штраф.

Запрет на собрания людей

Вводится полный запрет на собрания людей. Новые правила запрещают организовывать какие-либо встречи, мероприятия или собрания. Исключением могут быть события, в которых участвуют только члены семьи.

- Если мы не будем ограничивать наши контакты до минимума, то не ограничим количество пациентов, и не сможем спасти жизнь многих людей. Я знаю, что это сложно, но я прошу соблюдать еще больше дисциплины, - подчеркнул Лукаш Шумовский.

Нельзя также ходить в лес, встречаться там с друзьями и устраивать пикники. То есть следует исключить ситуации, которые мы наблюдали в последние дни, когда в лесах, парках и на бульварах было полно собиравшихся группами прохожих.

За нарушение этих правил грозит штраф в размере 5 тыс. зл. Ограничения по количеству людей не распространяются на места работы. Однако там должно сохранятся расстояние между сотрудниками как минимум 1,5 метра. Работники обязаны пользоваться перчатками и иметь доступ к средствам для дезинфекции.

Вышеперечисленные средства безопасности должен обеспечить работодатель.

Ограничения количества пассажиров в транспорте

Очередные ограничения касаются транспорта. Автобусы и трамваи по-прежнему будут ходить, но количество людей, которые смогут одновременно находиться внутри, будет ограничено. С целью сохранения между пассажирами необходимого расстояния только половина сидячих мест может быть занята.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что автобусы и трамваи не могут быть переполнены. Они должны быть безопасными для людей, которые вынуждены пользоваться общественным транспортом.

- Давайте оставим общественный транспорт для тех, кому необходимо добраться на работу, в аптеку, в магазин или для тех, кто не может работать в удаленном режиме, - сказал премьер-министр.

Ограничение касается не только общественного транспорта, но также частных перевозчиков и организованный предприятием развоз сотрудников. Если в автобусе есть 20 сидений, то ехать в нем может максимум 10 человек. Ограничения касаются транспорта с вместительностью больше 9 мест для сидения. Стоит подчеркнуть, что запрет не распространяется на легковые автомобили.

Ограничения количества клиентов в магазинах, аптеках, на почте

В каждый магазин может войти такое количество людей, чтобы на одну кассу припадало не больше троих посетителей. Если в супермаркете есть 5 касс, тогда одновременно в нем может находится максимум 15 человек. При этом нужно учитывать общее количество касс, а не только те, которые открыты.

Похоже выглядят ограничения на рынках и ярмарках. Не больше 3 покупателей на точку продажи, палатку или киоск.

Ужесточение правил будет также применено на почте. Количество клиентов может быть максимум в два раза больше количества почтовых окон. В случае когда в почтовом отделении есть 5 окон, находится в нем может 10 человек.

Запрещается также работа строительных гипермаркетов по выходным.

В тоже время все магазины должны приспособится к новым правилам безопасности. Со 2 апреля клиенты обязаны совершать покупки исключительно в одноразовых перчатках.

Часы обслуживания только для пожилых людей

Ежедневно с 10:00 до 12:00 магазины и пункты обслуживания будут открыты исключительно для людей старше 65 лет. Пожилые люди находятся в группе высокого риска заражения коронавирусом. В остальное время работы магазины могут обслуживать всех посетителей.

Отели и хостелы закрыты. Запрещена посуточная аренда жилья.

Гости, которые находятся в этих объектах, обязаны выселится до 2 апреля. Однако существует ряд исключений из правила. Медики, люди на карантине и в изоляции имеют право пользоваться услугами аренды жилья на короткий период. Ограничение не касается также людей, которым нужно жилье в связи с командировкой. Отели остаются дли них открыты.

Расширяется список людей, которые будут обязаны придерживаться карантина

Новые правила касаются всех кто проживает вместе с человеком подвергнутым карантину после 1 апреля. Это означает, что если один из сожителей попадет на двухнедельный карантин по причине:

1) приезда в Польшу из заграницы

2) контакта с зараженным на COVID-19

- то все его соседи тоже должны придерживаться карантина дома.

Закрыты торговые центры, рестораны, салоны красоты

Вводится абсолютный запрет работы салонов красоты, парикмахерских, пирсинг и тату салонов. Эти услуги нельзя предоставлять также на дому. Приостанавливается реабилитационное лечение и услуги массажа как в государственных так и в частных учреждениях. Как исключение может быть ситуация, когда человек нуждается в реабилитации по состоянию здоровья.

Все торговые центры, кинотеатры, пабы и рестораны остаются закрытыми, заказы будут выполняться только на вынос.

На границах по-прежнему действуют проверки, отменены рейсы самолетов и массовые мероприятия. Лица, возвращающиеся из-за границы, должны пройти карантин.