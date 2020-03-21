Коронавирус – карта. Польша и мир

Коронавирус с декабря 2019 года собирает жниво по всему миру. Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Болезнь в течение нескольких месяцев распространилась по всему миру. Как ожидается, около 70% всего населения Земли будет заражено, однако в ряде случаев инфекция проходит без симптомов, не провоцируя серьезных изменений в организме. В группе риска находятся, прежде всего, люди старшего возраста. Основа защиты от вируса – частое мытье рук и избегание контактов с другими людьми.

Посмотри, что такое коронавирус, как от него защититься и как выглядят актуальные данные, касающиеся ситуации в Польше и мире.

1. Коронавирус в Польше – карта и актуальная информация Здесь ты найдешь актуальную информацию о коронавирусе в Польше, прежде всего, число всех подтвержденных случаев и госпитализаций, а также число смертельных случаев. Как ожидается, до конца недели (то есть до 22.03) число зараженных может возрасти до тысячи.

Ты можешь следить за ситуацией в стране и мире, используя интерактивные карты:

Министерство передало информацию об 11 новых случаях коронавируса в Польше. Это означает, что по всей стране сейчас 378 человек заражены коронавирусом. Пока вылечили только одного человека. Дополнительно министерство сообщает, что умерла шестая жертва коронавируса. Это 27-летняя женщина, которая была госпитализирована в больнице в Ланьцуте. Согласно полученной информации, непосредственной причиной смерти был сепсис, а не само заражение.

По всей Польше число госпитализированных с подозрением на заражение составляет 923. 21993 человека находятся в карантине, а 40110 – под эпидемиологическим надзором.

В мире подтверждено 244 523 случая заражения коронавирусом. 10031 человек умерли, 86032 пациента выздоровели. Кроме этого в Китае с каждым днем сокращается число зараженных. В понедельник (16.03) был зафиксирован 21 случай нового заражения, во вторник (17.03) уже только 13. Это хорошая новость не только для китайцев, но и для всего мира. В четверг (19.03) там не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.

Коронавирус сейчас есть уже во всех странах Европы (его последней жертвой пала Черногория), но также и во всей штатах США. В Нью-Йорке ведется дискуссия о введении полного запрета покидать квартиры.

Италия опередила Китай по численности смертельных случаев коронавируса. На данный момент известно, что умерли 3405 итальянцев и 3133 китайца.

2. Лечение коронавируса. Актуальная информация. Здесь ты найдешь всю информацию о возможных способах лечения заражения коронавирусом, а также последнюю информацию о прививке.

Ученые из Оксфордского университета информировали, что ведется работа над созданием новой технологии, которая позволила бы выявлять вирус Covid-19 значительно быстрее, чем сейчас. Новые тесты можно будет сделать уже спустя шесть часов после контакта с зараженным человеком или предметами (сейчас нужно ждать несколько дней, чтобы исследование вышло информативным).

Тесты, которыми врачи располагают сейчас, позволяют получать результат уже спустя около 2 часов. Новая технология должна сократить это время до 30 минут ожидания.

Лечение заражения пока опирается на борьбу с проявлениями болезни и поддерживающую терапию. На данный момент ученые подтверждают влияние хлорохина на уменьшение симптомов заболевания. Дополнительно разработана предварительная форма прививки. Американка Дженнифер Халлер вместе с несколькими десятками других добровольно согласилась ее опробовать, и она первой получит экспериментальную прививку.

Дополнительные исследования, которые проводят китайские ученые, подтверждают эффективность лекарства Favipiravir. Они заверяют, что у этого препарата нет серьезных побочных эффектов. Исследователи убеждают, что это лекарство должно как можно скорее вводиться для лечения коронавируса во всех странах.

3. Что такое коронавирус и откуда он взялся. Коронавирус появился в Китае в конце 2019 года и сразу распространился почти по всей стране. Считается, что до первого заражения дошло в результате употребления в пищу зараженного мяса летучей мыши. Вирус переносится воздушно-капельным путем, поэтому он так быстро распространяется. В начале 2020 года он перекинулся в Европу и парализовал всю Италию, позднее Францию, Испанию и Германию. Потом он попал в Польшу и все быстрее распространяется в нашей стране. Власти государства достаточно быстро приняли решение о закрытии школ, образовательных учреждений и отмене всех массовых мероприятий – концертов, конференций и пр. Отменяются и спортивные мероприятия, кинопремьеры, а также богослужения.

ВОЗ опубликовала заявление, информировав, что ситуацию, связанную с коронавирусом, можно называть пандемией.

3.1. Симптомы заражения коронавирусом Заражение коронавирусом провоцирует ряд симптомов, связанных с функционированием дыхательной системы. Он так опасен именно потому, что атакует не только верхние, но и нижние дыхательные пути. Это означает, что он может вызывать необратимые изменения в легких и бронхах.

Вызываемая коронавирусом болезнь напоминает грипп или простуду. Появляется кашель, одышка, иногда боль горла. У некоторых появляется также расстройство желудка – жидкий стул и тошнота.

Более других риску заражения подвергаются пожилые люди, а также люди со сниженным иммунитетом, принимающие иммунодепрессанты и имеющие хронические заболевания.

4. Ситуация в Европе – коронавирус в Италии и Великобритании. Италия была первой страной в Европе, до которой добрался коронавирус. Правительство приняло соответствующие решения, но местные жители подошли к этому вопросу несерьезно. Закрытие школ и жесткий карантин они посчитали каникулами. Из-за этого число зараженных быстро выросло за короткий промежуток времени. Итальянцы также столкнулись с высокой смертностью.

Игнорирование общих рекомендаций и встречи в больших группах привели к тому, что многие стали жертвами коронавируса. Польское правительство, стремясь избежать подобной ситуации в Польше, приняло решение прибегнуть к довольно жестким мерам. Благодаря этому число зараженных не растет так динамично, а смертность (пока) не так высока.

В Великобритании люди отнеслись к эпидемии несколько иначе. Премьер Борис Джонсон опубликовал заявление, в котором утверждает, что массовое заражение может иметь положительное влияние. В соответствии с его аргументацией, чем больше человек станут жертвами коронавируса, тем быстрее организм создаст соответствующие антитела и начнет борьбу с коронавирусом. В Англии стало популярным такое явления как „koronaparty”.

К сожалению, не все так просто. Организм человека не создает антитела самостоятельно. По большому счету только прививка позволит полностью защититься от коронавируса. Тем более, что зараженный один раз организм может заразиться во второй раз. Поэтому массовое заражение населения ничего не даст.

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