Коронавирус и Управление социального страхования. Придется ли платить за лечение болезни, если нет страховки

В Польше зафиксировано уже 150 случаев COVID-19. Тебе кажется, что у тебя есть симптомы болезни? Не паникуй, а немедленно свяжись с ближайшей санитарно-эпидемиологической станцией. У тебя нет страховки? Никаких проблем. Национальный фонд здравоохранения (НФЗ) информирует, что все пациенты с подозрением на болезнь COVID-19 будут лечиться бесплатно.

Отсутствие страховки и коронавирус – для многих из нас это может стать одним из ключевых моментов, который широко не обсуждался. Стоимость возможного лечения в больнице может быть угнетающей, и со всей определенностью многие с симптомами болезни боятся сообщать об этом именно из-за этого.

Но причин бояться нет. НФЗ подчеркивает, что «пациенты с признаками коронавируса будут лечиться бесплатно, в том числе и те, у кого нет страховки».

У тебя нет страховки? Это не проблема. Но стоит ли в таком случае идти к частному доктору? Нет. Как НФЗ, так и ВОЗ, подчеркивают, что в случае появления симптомов COVID-19 не нужно идти к врачу или сдавать анализы в частном порядке*. Ключевой момент – избегать контактов с другими людьми. Как говорилось выше, *нужно обратиться в санитарно-эпидемиологическую станцию (санэпид).

Коронавирус. Какие симптомы могут вызвать подозрение на болезнь COVID-19? Заражение коронавирусом может протекать по-разному. Иногда симптомов может не быть, иногда болезнь протекает легко, лишь затрагивая дыхательные пути, а иногда она вызывает воспаление легких и даже полиорганную недостаточность и септический шок. Среди самых распространенных симптомов COVID-19 НФЗ называет кашель, одышку, температуру тела выше 38 градусов по Цельсию и мышечную боль.

Что если появятся такие симптомы? На сайте НФЗ можно прочитать: температура выше 38 градусов с кашлем или одышкой требуют обследования в инфекционной больнице. Отправляясь в больницу, следует избегать общественного транспорта. Однако самое безопасное – как можно скорее связаться по телефону с ближайшей санитарно-эпидемиологической станцией. До момента получения помощи следует изолироваться от других людей.

У каждой станции есть дежурный телефон (для экстренной связи), который работает 24 часа в сутки. Номер телефона доступен на сайтах региональных санитарно-эпидемиологических станций. В некоторых случаях это может быть телефон директора станции. На сайте не всегда есть информация о том, что это круглосуточный телефон. Помни – если у тебя нет страховки, не бойся обратиться в санэпид. Тебе не придется оплачивать возможное посещение больницы, даже если окажется, что ты здоров.

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