Życie w hospicjum toczy się dalej

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci ma pod opieką średnio ok. 50 pacjentów rocznie. To dzieci chore na różne, często bardzo rzadkie choroby. Wbrew obiegowej opinii, choroby nowotworowe są tu w mniejszości. Wiele schorzeń ma podłoże genetyczne i daje dotkliwe objawy neurologiczne. To właśnie z tymi objawami walczą pielęgniarki i lekarze hospicjum, robiąc wszystko, by dziecko nie cierpiało. Pacjenci mieszkają w Warszawie i w promieniu około 100 km od stolicy. Oznacza to codzienne, wielokilometrowe podróże pracowników hospicjum do ich domów. Regularnie odwiedzają ich pielęgniarki i lekarze, ale także fizjoterapeuci, psycholodzy, pracownicy socjalni, a nawet – jeśli taka jest wola rodziny – kapelan. Rodziny bezpłatnie otrzymują od hospicjum sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, leki, materiały pielęgnacyjne, rodzice są szkoleni w podstawowych zabiegach. Poza wizytami personel medyczny dostępny jest siedem dni w tygodniu przez całą dobę – dyżuruje pielęgniarka i lekarz. Jeśli rodzina tego potrzebuje, może skonsultować się telefonicznie lub poprosić o dodatkową wizytę – w ciągu dwóch godzin pielęgniarka lub lekarz pojawiają się u pacjenta. Hospicjum pomaga też w sprawach socjalnych – by nieuleczalnie chore dziecko mogło przebywać w domu, muszą tam panować odpowiednie warunki.