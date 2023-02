"Życie dziecka zagrożone". Policja w Czechach apeluje

W pociągu z obcym mężczyzną

Zgodnie z informacjami podanymi przez policję zaginiony 12-latek miał po opuszczeniu domu wsiąść do pociągu. Nie przemieszcza się jednak sam. Towarzyszy mu niezidentyfikowany przez funkcjonariuszy mężczyzna, poznany na portalu społecznościowym. Służby podały jedynie, że ma 19 lat. Razem z 12-latekim miał udać się do Pragi. Czeska policja uznała, że chłopcu może grozić niebezpieczeństwo utraty życia, dlatego apeluje do społeczeństwa o pomoc w poszukiwaniu zaginionego.