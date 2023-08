Zwrot akcji ws. "pokoju tortur". Niemiec zwolniony z aresztu

W wydanym we wtorek oświadczeniu prokurator Olivier Glady podkreślił, że nie ma dowodów na to, by 53-letnia Niemka była więziona i torturowana. Badania lekarskie nie wykazały żadnych ran, siniaków czy złamań, co wyklucza tortury. Nie znaleziono też śladów gwałtu. - Porwanie, które zgłasza kobieta, jest nieistniejącą rzeczywistością - powiedział Glady.