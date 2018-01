Zwolnili ją ze schroniska dla zwierząt. Wolontariuszka twierdzi, że to piekło

Karolina Kostera była wolontariuszką kaliskiego schroniska, którego kierownik nie przedłużył jej umowy. Kobieta postanowiła napisać, do czego miało tam dochodzić. Jej opowieść wywołuje ciarki na plecach.

W czasie powstawania artykułu próbowaliśmy skontaktować się z kierownikiem schroniska i poprosić go o komentarz. Nie udało się. Rozmawialiśmy za to z rzeczniczką Urzędu Miasta w Kaliszu, Elżbietą Zmarzłą. Przyznała, że czytała wpis Kostery i uważa, że konflikt ma podłoże personalne. – Byłam wielokrotnie w schronisku i muszę powiedzieć, że ludzie, którzy tam pracują poświęcają się zwierzętom, powiedziałabym: pełnią służbę – mówi. Jeśli chodzi o kierownika, jej zdaniem, to on jest ofiarą. – Jeszcze nie zaczął pracować, a już był atakowany – podkreśla. Rzeczniczka przekonuje jednak, że rozumie Kosterę i wierzy, że zależy jej na dobru zwierząt. Nie powiedziała jednak, czy urząd próbuje rozwiązać sytuację.