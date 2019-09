Związki partnerskie. PiS przygotowuje ułatwienia

Prawo i Sprawiedliwość szykuje zmiany w przepisach o związkach partnerskich. Według doniesień medialnych na pary hetero i homoseksualne czekają nowe obowiązki, ale też ułatwienia. Krzysztof Śmiszek wprost mówi o dyskryminacji.

Sprawa powiązana jest z przyjętą przez Sejm ustawą o jawności majątkowej polityków. Poszerzony został w niej katalog osób, które będą musiały ujawnić swoje zarobki, o te " pozostające we wspólnym pożyciu " z danym politykiem.

Związki partnerskie. Nowe regulacje

Jak donosi RMF FM, powołujące się na Dziennik Gazetę Prawną "zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego chodzi o relację, w której istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe)". DGP zauważa też, że według wykładni Sądu Najwyższego, który swoją ocenę oparł o przepisy prawa karnego, " odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostające we wspólnym pożyciu".

Co to oznacza w rzeczywistości? Przykładowo, Krzysztof Śmiszek lub Robert Biedroń, w przypadku dostania się do Sejmu, musieliby opublikować zeznania majątkowe partnera.