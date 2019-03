Zostawili dziecko w Oknie Życia. Teraz chcą je odzyskać

Franek został znaleziony w Oknie Życia w Rzeszowie. Ma ok. 2 miesięcy. Imię nadały mu siostry zakonne. Teraz do Sądu Rejonowego w Rzeszowie zgłosiła się para podająca się za rodziców chłopca. Chcą go odzyskać.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Franek jest czwartym dzieckiem, znalezionym w Oknie Życia w Rzeszowie (East News)

Chłopczyk został znaleziony 15 marca o godz. 18.30 w Oknie Życia przy Domu Samotnej Matki, przy ul. Dojazd Staroniwa 7 w Rzeszowie. O sprawie pisał portal Nowiny24.

Był czysty i zadbany.

Niemowlę znalazła siostra Dominika. - Trzeba wyrobić mu książeczkę zdrowia. Nazwaliśmy go Franciszek Józef - powiedziała. Poinformowała także, że dziecko jest zdrowe. Dziecko po badaniach w szpitalu trafiło do Domu Dziecka "Mieszko” w Rzeszowie, a potem pod opiekę rodziny zastępczej.

Zgłaszają się już rodziny, które chcą adoptować chłopca.

Znaleźli się rodzice Franka?

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", kilka dni temu zgłosiła się para, która twierdzi, że Franio jest ich synem. Rodzice mówią, że przemyśleli wszystko i chcą się nim zająć. Teraz do sądu będzie należało sprawdzenie, czy mówią prawdę. - Z uwagi na dobro dziecka chcemy, by sprawa rozwiązała się jak najszybciej, robimy wszystko w tym kierunku - powiedziała gazecie sędzia Alicja Kuroń.

Zobacz aktualne wiadomości na WIADOMOSCI.WP.PL.

Zobacz także: Lech Wałęsa o LGBT. Janina Ochojska odpowiada