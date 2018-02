Zostawiła roczne dziecko w wannie. Chłopiec zmarł

Kobieta z Wirginii w USA stanie przed sądem. Jest oskarżona o zabójstwo własnego dziecka po tym, jak jej synek zmarł w szpitalu.

Po tym, jak dziecko trafiło do szpitala, w mieszkaniu pojawiła się policja. Funkcjonariusze sprawdzili temperaturę wody w wannie, która pomimo upływu czasu, nadal była zby gorąca, by wytrzymała w niej nawet dorosła osoba.

To trudne do wyobrażenia. Zostawiła dziecko w prawie wrzącej wodzie - komentuje sąsiadka, Patricia Griffin.

Matka twierdzi, że nie wie, dlaczego to zrobiła. Broni się tym, że nie wiedziała, jak gorąca jest woda. Oskarżyciele są jednak innego zdania. Chcą, by kobieta trafiła na długie lata do więzienia, bo ich zdaniem wszystko, co zrobiła, było celowe i zaplanowane. Dlatego oskarżają ją o znęcanie się nad dzieckiem, zaniedbanie go i zabójstwo z wyjątkowym okrucieństwem.