Żona Bartosza Donarskiego apeluje do męża: Zgłoś się na policję

Żona poszukiwanego mężczyzny twierdzi, że zarówno ją, jak i ich wspólne dzieci dotknęła wielka fala nienawiści.

Poszukiwany mieszkaniec Chełmży, jeszcze zanim zniknął, tłumaczył, dlaczego skatował Fijo, 4-miesięcznego psa swoich dzieci, doprowadzając go do niemal całkowitego paraliżu. Znajoma rodziny opowiada o wiadomościach, jakie od niego otrzymywała. Miał pisać, że "to jego pies i mógł zrobić, co mu się podobało". Później miał stwierdzić, że przewrócił się na pieska, bo był pijany. Sytuację próbował wytłumaczyć również przez rzekomy wypadek, podczas którego Fijo miał wpaść pod samochód.