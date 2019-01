Znów intensywnie sypnie śniegiem. Ostrzeżenia dla kilku województw

Niż Beniamin nad Polską. Na południu Polski intensywnie popada. Czeka nas także mocny spadek temperatur. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia.

Zgodnie z ostatnimi prognozami wczoraj i dziś mamy do czynienia ze stale wypełniającym się niżem o wdzięcznym imieniu Benjamin. Przyniósł on wczoraj szeroką strefę opadów z przesuwającego się z północnego zachodu na południowy wschód frontu atmosferycznego.

W wielu regionach Polski ruch na drogach został niemalże sparaliżowany. Tak było m.in w Łodzi, gdzie na skutek opadów śniegu ciężarówki nie mogły podjechać pod często nawet minimalne wzniesienie. Na drogach obok śniegu zalegała masa lodowa, która powodowała spore trudności w ruszaniu ze skrzyżowań oraz hamowaniu. Doszło do wielu stłuczek oraz kolizji drogowych.

Na autostradzie A1 w powiecie łódzkim, pomiędzy Brzezinami a węzłem Łódź północ doszło do karambolu . Na szczęście nikt nie zginął. 6 osób niestety zostało rannych.

W górach, co prawda obniżono stopień zagrożenia lawinowego do “trójki”, otwarty został szlak do Morskiego Oka, ale nadal sytuacja nie jest bezpieczna i wychodząc w wyższe partie gór należy zachować szczególną ostrożność.