Znęcali się i zgwałcili kolegę. Akt oskarżenia wobec trzech mężczyzn i kobiety

Do napaści doszło pod Włodawą w maju 2018 r. Ofiara była katowana przez cały dzień. Śledczy zarzucają oskarżonym fizyczne i psychiczne znęcanie się, wielokrotne pobicie i gwałt. Napastnikom grozi 12 lat więzienia.

Następnie pokrzywdzony został zgwałcony kijem bejsbolowym. Całość nagrano telefonem. Napastnicy katowali swoją ofiarę przez cały dzień. Była jeszcze kilkukrotnie pobita i zgwałcona patykiem oraz kluczem do wymiany kół. Rówieśnicy poszkodowanego zmusili go także do stania przez kilkanaście minut w wodzie do ust, mimo że nie umiał pływać. Grozili, że jeśli powiadomi policję to go zabiją.