Znęcał się nad partnerką, aż zabił. Dramatyczne szczegóły sprawy

Brutalne pobicie było bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety z Włocławka, która zmarła we własnym mieszkaniu w październiku - ustalili śledczy.

Skończyło się śledztwo, teraz sprawa trafi przed sąd. Oskarżonemu Dawidowi K. zarzuca się spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Edyty P., którego następstwem była śmierć. Grozi za to od dwóch do dwunastu lat więzienia. Mężczyzna podczas przesłuchania w prokuraturze przyznał się do winy.