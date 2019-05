Znany zespół nie zagra na festiwalu. Interweniowała kuria biskupia

Metalowa grupa Vader miała być gwiazdą odbywającego się w połowie czerwca Festiwalu "InterTony" w Chojnicach. Po interwencji lokalnej kurii biskupiej, a także władz miast, zarówno koncert zespołu, jak i cały festiwal nie dojdzie do skutku. Powód? Vader miał obrażać uczucia religijne.

"Z wielką przykrością informujemy o odwołaniu festiwalu InterTony Festiwal 2019, jaki miał odbyć się 15 czerwca w Chojnicach. Jak poinformował nas organizator imprezy lokalna kuria biskupia za pośrednictwem burmistrza i władz miasta nie zgodziła się na występ zespołu Vader, znajdując – ponoć – materiały nawołujące do mowy nienawiści w repertuarze zespołu” – czytamy na stronie zespołu.

"Nam po prostu brak słów, by opisać taki sposób postępowania, jaki można porównać chyba tylko do czasów stalinowskich. Kościół w Polsce po raz kolejny pokazuje, w jaki sposób postrzega wolność i widzi grzech wszędzie , tylko nie w swoich własnych murach. Organizatorom festiwalu dziękujemy za lojalność i odwagę obywatelską! (władze miasta zaproponowały innego headliner'a imprezy, na co organizator się nie zgodził” - piszą muzycy na facebooku.