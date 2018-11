Znany patostreamer skazany. Chodzi o pobicia i kierowanie gróźb karalnych

Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód skierowała do Sądu Rejonowego dwa akty oskarżenia przeciwko Danielowi Z. ws. pobicia i kierowania gróźb karalnych oraz samopobicia. Z. to znany patostreamer, który zarabia na przemocy i patologii w sieci. - W obu sprawach zapadły już wyroki. Mężczyzna został skazany na karę ograniczenia wolności - mówi WP prokuratura.

Ulica Urzędnicza w Toruniu to znane miejsce nadawania patostreamerów. Mieszkają tam pani Małgorzata, jej partner Jacek oraz syn pani Małgorzaty - Daniel Z. To on rozpoczął streamowanie rodziny na YouTube.