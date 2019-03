Znany biznesmen Zbigniew S. stanął przed sądem. Sparaliżował przebieg rozprawy

W środę przed krakowskim sądem miał ruszyć proces dziewięciu osób, w tym biznesmena Zbigniewa S., który jest oskarżony o wyprowadzenie 42 mln zł ze spółki Viamot. S. zasypał sąd wnioskami formalnymi, wskutek czego rozprawa została przełożona na 19 marca.

Rozpatrzenie wniosków, które złożył biznesmen, zajęło sądowi kilka godzin. Biznesmen domagał się m.in. wyłączenia z udziału w procesie sędziego przewodniczącego, wyłączenia prokuratora i zwrotu sprawy do prokuratury. S. żądał również powołania interdyscyplinarnego zespołu biegłych lekarzy, który miałby go zbadać. Oskarżony narzekał na swój stan zdrowia, twierdząc, że "dramatycznie się pogarsza".

Sąd przychylił się do wniosku Zbigniewa S. i skierował go na oddział szpitalny aresztu śledczego w Krakowie, gdzie zostanie poddany stosownym badaniom. W przeszłości oskarżony narzekał m.in. na problemy kardiologiczne oraz twierdził, że dotknął go zespół stresu pourazowego. Żalił się również, że funkcjonariusze służby więziennej znęcali się nad nim fizycznie i psychicznie.