Znany aktywista LGBT zgwałcił mężczyznę z bronią w ręku? Sprawę bada prokuratura

Gazeta wskazuje, że w przeszłości Maciej L. miał molestować także innych mężczyzn. "Odezwał się do mnie Krzysztof, były członek Homokomanda. Jakiś czas temu, gdy był z kolegami w klubie, dosiadł się do nich nieznajomy chłopak, prosił o pomoc. Powiedział, że zaczepia go jakiś mężczyzna, wkłada mu rękę w spodnie, grozi, że 'zerżnie jak sukę', dopadnie, jak tylko wyjdzie z klubu. Chłopak wskazał na Macieja L., członka zarządu Homokomanda" - pisze dalej gazeta.